Fibak reaguje na doniesienia. Jest oficjalne oświadczenie ws. Epsteina

Problemy Wojciecha Fibaka pojawiły się w momencie opublikowania korespondencji emailowych Epsteina. Jedną z osób, do których przestępca seksualny wysyłał wiadomości był emerytowany polski tenisista. Epstein we wrześniu 2013 roku złożył Fibakowi gratulacje i zaproponował spotkanie podczas swojej najbliższej wizyty w Paryżu. Legenda polskiego tenisa odpowiedziała: "Tak, merci. Zadzwoń kiedy chcesz! Wojtek".

Stanowcza reakcja adwokata Fibaka. "Nigdy nie prowadzili rozmów"

W stanowczy sposób na doniesienia o powiązaniach Fibaka z Epsteinem zareagowało środowisko byłego tenisisty. W oświadczeniu udostępnionym "Przeglądowi Sportowemu" adwokat Fibaka Zbigniew Roman wykluczył powiązania Fibaka z Epsteinem.

"Znajomość obu panów miała charakter wyłącznie powierzchowny. Nie łączyły ich żadne relacje biznesowe ani towarzyskie o charakterze prywatnym — nie byli przez siebie zapraszani, nie uczestniczyli we wzajemnie organizowanych przyjęciach, nigdy nie prowadzili rozmów telefonicznych ani nie spotykali się bezpośrednio bez obecności osób trzecich" - przekazał w oświadczeniu udostępnionym Przeglądowi Sportowemu Zbigniew Roman.

"Mój mocodawca jest osobą niekaraną, która nigdy nie była oskarżona o popełnienie jakiegokolwiek czynu zabronionego, wobec której nigdy nie było prowadzone jakiekolwiek karne postępowanie sądowe, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami" - dodaje w oświadczeniu adwokat Wojciecha Fibaka.

Największym sukcesem Wojciecha Fibaka jest triumf w parze z Kimem Warwickiem w deblowym Australian Open w 1978 roku. Legendarny tenisista grał również w finale turnieju Finals. Znakomity dla Fibaka był 1980 rok, dotarł wówczas do trzech ćwierćfinałów wielkoszlemowych.