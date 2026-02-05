Rosjanka wykreślona ze świata tenisa na cztery lata! Absolutny zakaz

21-letni brazylijski tenisista Gustavo Tedesco został zawieszony na dwa lata i trzy miesiące oraz ukarany grzywną w wysokości 15 tys. dolarów po przyznaniu się do sześciu naruszeń Programu Antykorupcyjnego w Tenisie (TACP). Poinformowała o tym w środę Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA). Tedesco miał ustawić trzy mecze między wrześniem a listopadem 2022 roku.

Skandal w świecie tenisa. Brazylijczyk i Rosjanka zawieszeni

Ukarani zawodnicy mają 10 dni na odwołanie się od kary, ale Brazylijczyk nie zdecydował się na to. Jego zawieszenie obowiązuje do 23 kwietnia 2028 roku. Tedesco najwyżej w swojej karierze był na 423. miejscu w rankingu ATP.

To jednak nie koniec skandalu. 27-letnia rosyjska tenisistka Gulnara Nazarowa została zawieszona na cztery lata za próbę zorganizowania procederu ustawiania meczów i ma zapłacić karę w wysokości 10 tys. dolarów. Okazało się, że siedem lat temu popełniła przestępstwa, których ITIA nie ujawniło.

Rosjanka najwyżej w karierze była w sierpniu 2019 roku - na 823. miejscu. Od 2020 roku nie grała już w tenisa. Jej zawieszenie weszło w życie 10 stycznia tego roku i potrwa do 9 stycznia 2030 roku.

Tedesco i Nazarowa mają zakaz gry, trenowania lub uczestniczenia w jakichkolwiek zawodach tenisowych autoryzowanych, lub sankcjonowanych przez ITIA, lub dowolną krajową federację.

To nie pierwszy skandal w świecie tenisa związany z ustawianiem meczów. Największa wybuchła w 2023 roku, kiedy zorganizowana grupa przestępcza ustawiła co najmniej 375 meczów, w co zamieszanych było aż 181 zawodników. Lider grupy - Grigor Sarkisjan, został skazany na pięć lat więzienia, a wielu tenisistów otrzymało dożywotnie zakazy gry w tenisa.