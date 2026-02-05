Powrót na stronę główną

Rosjanka wykreślona ze świata tenisa na cztery lata! Absolutny zakaz

Tenisowy świat obiegły sensacyjnie wiadomości. Zagraniczne media poinformowały, że dwoje zawodników zostało ukaranych kilkuletnimi zawieszeniami.
Gulnara Nazarova
21-letni brazylijski tenisista Gustavo Tedesco został zawieszony na dwa lata i trzy miesiące oraz ukarany grzywną w wysokości 15 tys. dolarów po przyznaniu się do sześciu naruszeń Programu Antykorupcyjnego w Tenisie (TACP). Poinformowała o tym w środę Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA). Tedesco miał ustawić trzy mecze między wrześniem a listopadem 2022 roku. 

Skandal w świecie tenisa. Brazylijczyk i Rosjanka zawieszeni

Ukarani zawodnicy mają 10 dni na odwołanie się od kary, ale Brazylijczyk nie zdecydował się na to. Jego zawieszenie obowiązuje do 23 kwietnia 2028 roku. Tedesco najwyżej w swojej karierze był na 423. miejscu w rankingu ATP. 

To jednak nie koniec skandalu. 27-letnia rosyjska tenisistka Gulnara Nazarowa została zawieszona na cztery lata za próbę zorganizowania procederu ustawiania meczów i ma zapłacić karę w wysokości 10 tys. dolarów. Okazało się, że siedem lat temu popełniła przestępstwa, których ITIA nie ujawniło.

Rosjanka najwyżej w karierze była w sierpniu 2019 roku - na 823. miejscu. Od 2020 roku nie grała już w tenisa. Jej zawieszenie weszło w życie 10 stycznia tego roku i potrwa do 9 stycznia 2030 roku. 

Tedesco i Nazarowa mają zakaz gry, trenowania lub uczestniczenia w jakichkolwiek zawodach tenisowych autoryzowanych, lub sankcjonowanych przez ITIA, lub dowolną krajową federację.

To nie pierwszy skandal w świecie tenisa związany z ustawianiem meczów. Największa wybuchła w 2023 roku, kiedy zorganizowana grupa przestępcza ustawiła co najmniej 375 meczów, w co zamieszanych było aż 181 zawodników. Lider grupy - Grigor Sarkisjan, został skazany na pięć lat więzienia, a wielu tenisistów otrzymało dożywotnie zakazy gry w tenisa.

