Zaskakująca decyzja Świątek? "Ma do tego pełne prawo"

- Czułem, że w Australian Open bardzo stara się nabrać pewności siebie i nie myśleć za dużo na korcie, więc być może jest teraz w trakcie procesu zmian i to dlatego nie wszystko działa tak, jak powinno - powiedział włoski dziennikarz Diego Barbiani o Idze Świątek (2. WTA) w rozmowie z Dominikiem Senkowskim ze Sport.pl. 24-latka w Melbourne walczyła o Karierowego Wielkiego Szlema, jednak, w przeciwieństwie do Carlosa Alcaraza (1. ATP), nie zrealizowała celu, który może mieć wielki wpływ na jej losy w tourze WTA.

Głos w tej sprawie zabrał Piotr Sierzputowski, były trener Polki, który doprowadził ją do triumfu w Roland Garros 2020. - Iga kiedyś powiedziała - nie wiem, czy mogę to zdradzić - że chce wygrać wszystkie cztery Wielkie Szlemy. I to może być jej jedyny cel - oznajmił w rozmowie na kanale Break Point na YouTube.

Według niego realizacja tego zamierzenia przez Świątek mogłaby ją skłonić do pójścia śladami legendy tenisa. - Jeżeli ona będzie inaczej grała cały rok i zrobi to, żeby wygrać (AO - red.) jak Ash Barty i zrezygnować, to ma pełne prawo do tego, bo wygrała sześć turniejów wielkoszlemowych i to ona może sama o tym decydować. Jeżeli ona jest z tym okej, to jako kibice też musimy być z tym okej - stwierdził.

Przypomnijmy, że Barty w styczniu 2022 r. zdobyła tytuł w Melbourne, a w marcu, jako liderka rankingu WTA (jej miejsce zajęła Świątek) przeszła na emeryturę, choć do Karierowego Wielkiego Szlema w singlu zabrakło jej triumf w US Open. Jednak w Nowym Jorku triumfowała w deblu i najwidoczniej uznała to za wystarczające.

Piotr Sierzputowski bez wątpliwości ws. Igi Świątek. "Na pewno da się wyżej"

Sierzputowski podkreślił, iż wszystko zależy od zawodniczki. - Jeżeli pytamy o potencjał, o możliwości, to na pewno da się wyżej. Tylko pytanie, kto czego chce? To jest trochę sprzeczne, nie lubię, jak jedni jej bronią, drudzy ją atakują. Tu nie o to chodzi. Bardziej o to, że takie są fakty, a my możemy sobie spekulować - podsumował.

Na kolejną szansę skompletowania Karierowego Wielkiego Szlema Iga Świątek musi poczekać rok. Obecnie jej celem jest jak najlepszy występ w nadchodzącym turnieju WTA 1000 w Dosze (8-14 lutego).