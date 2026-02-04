Iga Świątek może mieć duży problem. Przed nią kluczowy moment

Rywalizacja wśród najlepszych tenisistek świata w 2026 roku nabiera rozpędu, po pierwszym wielkoszlemowym turnieju, Australian Open w lutym fani kobiecego tenisa będą śledzić turnieje rangi 1000 w Dausze i Dubaju. Na kortach zobaczymy światową czołówkę z Aryną Sabalenką, Elena Rybakiną i Igą Świątek na czele.

To będzie ważny miesiąc dla rankingu WTA. Iga Świątek może mieć duży problem

Lutowe turnieje rangi 1000 w Dubaju i Dausze będą istotne dla rankingu WTA. W najlepszej sytuacji jest liderująca stawce Aryna Sabalenka, Białorusinka w tym roku będzie miała do obrony tylko 120 punktów za trzecią rundę z poprzedniej edycji zawodów w Dubaju, w jej przypadku 10 punktów z Dausze nie będzie miało znaczenia w kwestii bieżącego rankingu.

Tysięczniki będą pod względem rankingu sporym wyzwaniem dla Igi Świątek. Nasza najlepsza tenisistka ubiegłoroczne zmagania w Dausze zakończyła na półfinale, a w Dubaju na ćwierćfinale. Osiągnięcie "rankingowego zero" jest dla Polki równoznaczne z powtórzeniem tych rezultatów. Celem na ten sezon jest jednak pogoń za Aryną Sabalenką, a to oznacza, że Raszynianka musi nadrabiać punkty kiedy tylko pojawi się taka możliwość.

Świątek powinna utrzymać pozycję wiceliderki rankingu

Są też dobre wiadomości, niewiele wskazuje na to, żeby Iga Świątek miała stracić drugie miejsce w rankingu. Dzięki wygranej w Australian Open do Polki zbliżyła się Elena Rybakina, reprezentantka Kazachstanu ma jednak do obrony aż 800 punktów względem poprzedniego roku. Wszystko przez to, że oprócz powyższych turniejów rywalizowała w Abu Zabi. Rybakina ominęła ten turniej w tym sezonie, co może ją kosztować spore straty rankingowe.

Tegoroczny turniej w Doha rozpocznie się 8 lutego. Iga Świątek rozpocznie rywalizację w tysięczniku od drugiej rundy.