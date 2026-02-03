Powrót na stronę główną

Świątek pokazała, co potrafi! Czegoś takiego jeszcze nie było

Iga Świątek odpoczywa obecnie po Australian Open. Przed Polką wyjazd na Bliski Wschód, gdzie już 8 lutego rozpocznie się turniej WTA 1000 w Dosze. Nasza reprezentantka znalazła czas, by wziąć udział w materiale promocyjnym jednego ze swoich sponsorów, a konkretnie firmy ON, która przygotowuje dla niej stroje meczowe. Okazuje się, że Polka doskonale potrafi żonglować trzema piłeczkami tenisowymi. Nawet jeśli ktoś cały czas bombarduje ją pytaniami.
Iga Świątek
fot. Screen: https://www.instagram.com/p/DUTRJb-DGvD/

Za Igą Świątek występ w Australian Open. Uczucia co do niego są mieszane. Z jednej strony ćwierćfinał wielkoszlemowy nigdy nie jest złym wynikiem, a Polka odpadła z późniejszą zwyciężczynią turnieju Jeleną Rybakiną. Z drugiej jednak znów nie udało jej się pokonać rywalki ze ścisłej czołówki i widać, że do najwyższej formy wciąż sporo brakuje. Przed naszą reprezentantką teraz kontynuacja gry na kortach twardych. 

Zobacz wideo Świątek zatrzymana przez Rybakinę w Australian Open! Czego zabrakło?

Świątek i żonglowanie? Żaden problem! Nawet jak ktoś ciągle gada

Następnym przystankiem na jej "rozkładzie jazdy" jest Doha i turniej WTA 1000. Rok temu dotarła tam do półfinału, w którym przegrała ze swoją największą prześladowczynią, czyli Jeleną Ostapenko. Katarska rywalizacja rusza 8 lutego, ale Świątek jako rozstawiona z "2" zacznie grę nieco później. Przed wyjazdem do Dohy czekało ją jednak inne wyzwanie. Wyzwanie w ramach materiału promocyjnego jej sponsora firmy ON. Polka musiała jednocześnie żonglować trzema piłkami tenisowymi i odpowiadać na zadawane jej pytania. 

Okazuje się, że Świątek nie potrzebuje wcale rakiety, by doskonale panować nad piłeczkami. Żonglowanie szło jej świetnie i cała fala pytań nie zburzyła jej koncentracji. Wpierw prowadzący nakazał jej przeliterować słowo "jazda", ale od tyłu. Nie miała z tym kłopotu. Potem padło pytanie, czy wolałaby już nigdy nie żonglować przed meczem, czy żonglować, ale tylko jajkami. - Żonglować tylko jajkami. Spróbowałabym tego - odparła Polka. Później musiała dokończyć cytat ze słynnego sitcomu "Friends". - Byliśmy na... - zaczął prowadzący. - Przerwie. Oczywiście - powiedziała Świątek. 

To miasto Świątek uważa za stolicę tenisa. Wcale nie Paryż! 

Następne pytanie dotyczyło Taylor Swift, której Świątek jest fanką. Mianowicie czy Polka zgodziłaby się zaopiekować jej trzema kotami, gdyby nadarzyła się okazja. Iga początkowo nie zrozumiała pytania, ale po doprecyzowaniu długo nie myślała. - Oczywiście, że bym to zrobiła. Kocham koty - odpowiedziała Świątek. Wiemy też, że wolałaby grać piłeczką zrobioną z Lego niż rakietką z klocków. - Dlatego że piłeczka rozwaliłaby się po jednym uderzeniu i fajnie by to wyglądało - stwierdziła Polka. Ostatnie pytanie dotyczyło tenisowej stolicy świata. Mianowicie tego, jakie miasto Iga za takowe uważa. - Oj to jest trudne. Myślę że Londyn. Niełatwo jest jednak wybrać - powiedziała mistrzyni Wimbledonu z 2025 roku. 

 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe