Powrót na stronę główną

Świątek poza podium! To nie żart. WTA opublikowało listę

Iga Świątek po niezbyt udanym Australian Open może mieć poważne kłopoty. Porażka w ćwierćfinale z Jeleną Rybakiną co prawda nie odebrała jej drugiego miejsca w rankingu WTA, ale mocno je osłabiła. Trzecia w ostatnim zestawieniu Kazaszka ma do niej tylko niewielką stratę. Istnieje jednak inne zestawienie, w którym to ona zdecydowanie prowadzi. Świątek zaś nie mieści się nawet na podium.
TENNIS-AUSOPEN/
Fot. REUTERS/Tingshu Wang

Iga Świątek coraz mocniej może zacząć obawiać się o swoją pozycję w rankingu WTA. Nie dość, że po zakończonym niedawno Australian Open ma jedynie 368 punktów przewagi nad trzecią Jeleną Rybakiną, to jeszcze zapowiedziała, że w tym sezonie może zrezygnować z kilku turniejów rangi WTA 1000. Tym samym może być jej trudno obronić status wiceliderki. Na razie jednak sytuacja jest dla niej korzystna. Co innego, jeśli spojrzymy na ranking płac...

Zobacz wideo Świątek zatrzymana przez Rybakinę w Australian Open! Czego zabrakło?

WTA pokazało zarobki tenisistek. Świątek poza pierwszą trójką

Tego typu zestawienie również opublikowało w poniedziałek WTA. Chodzi o listę zawodniczek z największymi nagrodami za wyniki w turniejach od początku 2026 r. Oczywiście na jej czele musiała znaleźć się Jelena Rybakina, która sięgnęła po tytuł w pierwszym wielkoszlemowym turnieju w sezonie, a także doszła do ćwierćfinału w Brisbane. Na jej koncie znalazło się więc ponad 2,7 mln dolarów amerykańskich (ok. 9,64 mln zł). A jak wypada Iga Świątek?

Nasza najlepsza tenisistka uplasowała się tuż za podium. Przy jej nazwisku figuruje kwota ponad 972 tys. dolarów (ok. 3,47 mln zł). Poza Rybakiną wyprzedzają ją jeszcze Aryna Sabalenka i Coco Gauff. Ta pierwsza zarobiła ponad 1,6 mln dolarów, na co złożyły się finał w Melbourne oraz zwycięstwo w singlu i druga runda debla w Brisbane. Z kolei ta druga, podobnie jak Iga Świątek, pożegnała się z Australian Open już w ćwierćfinale, ale o wyższych zarobkach (nieco ponad milion dolarów) zadecydowały występy w United Cup. Amerykanka przegrała w nim tylko jeden mecz w singlu, i w przeciwieństwie do Polki, grała także w mikście.

Za plecami Polki w przywołanym zestawieniu znalazły się kolejno: Belinda Bencic, Elise Mertens i Jessica Pegula. Wszystkie trzy przekroczyły barierę 900 tys. dolarów. W pierwszej setce zmieściły się też dwie inne Polki. 33. jest Magda Linette (ok. 248 tys. dolarów), a 69. Magdalena Fręch (ok. 164 tys. dolarów)

Ranking płac w turniejach WTA w 2026 r.:

  • 1. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 2 724 432 (dolarów)
  • 2. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 1 614 297
  • 3. Coco Gauff (USA) - 1 039 965
  • 4. Iga Światek (Polska) - 972 465
  • 5. Belinda Bencic (Szwajcaria) - 932 369
  • 6. Elise Mertens (Belgia) - 914 600
  • 7. Jessica Pegula (USA) - 900 633
  • 8. Jelina Switolina (Ukraina) - 847 675
  • 9. Victoria Mboko (Kanada) - 621 978
  • 10. Iva Jovic (USA) - 542 933
  • ...
  • 33. Magda Linette (Polska) - 248 269
  • 69. Magdalena Fręch (Polska) - 163 689

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe