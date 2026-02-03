Skandal. Oto jak potraktowali Nadala i McEnroe w Australii. "Pi***ol się"

W trakcie swojej kariery Rafael Nadal wygrał aż 22 tytuły wielkoszlemowe. Tylko dwukrotnie Hiszpan triumfował na kortach twardych podczas Australian Open, z czego ostatni raz w 2022 r. Wtedy Nadal pokonał w finale 2:6, 6:7 (5), 6:4, 6:4, 7:5 Rosjanina Daniiła Miedwiediewa. Ostatnio Nadal gościł w Melbourne przy okazji finału między Carlosem Alcarazem a Novakiem Djokoviciem, wygranym 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 przez jego rodaka. - Chciałbym się też zwrócić do Rafy, legendy. To dziwne widzieć cię na trybunach, a nie na korcie. To był zaszczyt dzielić z tobą kort - mówił Djoković w swojej przemowie po finale.

Nagle otoczyli Nadala na lotnisku. "Bardzo mi przykro"

Na lotnisku w Melbourne doszło do nieprzyjemnej sytuacji z udziałem Nadala. Nagle Hiszpan został otoczony przez kibiców, a Adem Savran, jeden z twórców internetowych, chciał zadać kilka pytań Nadalowi. - Rafa, czy mogę zadać Ci dwa pytania? Tylko dwa - zapytał Savran. - Bardzo mi przykro, ale nie mogę - odpowiedział Nadal. Hiszpanowi towarzyszył też jeden z pracowników lotniska.

Internauci w komentarzach zwrócili uwagę na zachowanie Nadala. "Był bardzo uprzejmy", "nie dotykaj ludzi, których nie znasz", "co za świetny człowiek, był bardzo miły", "absolutny dżentelmen, "facet chce wrócić do domu, do swoich dzieci, a zakłócili jego prywatną przestrzeń", "z pewnością Rafa spieszył się na samolot" - czytamy na Instagramie.

"Pi***ol się". Tak legenda odpowiedziała nachalnemu kibicowi

Niedawno podobna sytuacja miała miejsce z legendarnym Johnem McEnroe, zdobywcą 16 tytułów wielkoszlemowych. Jeden z młodych kibiców chciał zrobić zdjęcie z byłym tenisistą i był bardzo nachalny w jego kierunku, nie odstępując McEnroe na krok, kiedy ten mu odmówił. - Pi***ol się - odpowiedział McEnroe na koniec. "Nie jest łatwo, w tej sytuacji można zrozumieć obie strony" - komentował Nick Kyrgios pod publikacją australijskiego "Daily Mail".

"To podchodzi pod nękanie", "odmówił dzieciakowi i on powinien był go posłuchać, McEnroe nie jest własnością publiczną", "jeśli stoisz po stronie dziecka, to musisz się przebadać", "ten chłopiec to zawodowy łowca autografów", "ten dzieciak jest socjopatą", "ta osoba dosłownie prześladowała Johna", "rodzice powinni uczyć dzieci dobrych manier" - czytamy w komentarzach.

Chcieli oszukać ludzi "na Nadala". Hiszpan od razu zareagował i zaapelował

W zeszłym roku Nadal ostrzegał swoich fanów na portalu X przed materiałami pojawiającymi się w sieci z jego udziałem, które wykreowała sztuczna inteligencja.

"Dzielę się z wami tą wiadomością ostrzegawczą, czymś nietypowym w mediach społecznościowych, ale koniecznym. Mój zespół i ja wykryliśmy, że na niektórych platformach krążą fałszywe filmy (tzw. deepfake). Filmy te przypisują mi porady lub sugestie inwestycyjne, które nie pochodzą ode mnie. To fałszywa reklama. Proszę zachować ostrożność" - tłumaczył Nadal.