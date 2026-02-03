Aryna Sabalenka nie wygrała wielkoszlemowego Australian Open po raz trzeci w karierze. W tym roku lepsza od niej okazała się Jelena Rybakina, która wygrała w finale 6:4, 4:6, 6:4. Wcześniej Białorusinka zrównała się ze Steffi Graf i Martiną Hingis, dochodząc siedmiokrotnie do finału turniejów Wielkiego Szlema na kortach twardych w erze Open. - Aryna albo miażdży przeciwniczkę, albo nie. Kiedy jej nie idzie, przeciwniczka ma szansę. Sabalenka próbowała grać trochę szybciej, niż powinna - komentował Andriej Olchowski, mistrz AO z 1994 r. w mikście.

Sabalenka pójdzie drogą Świątek? "Część mnie się zastanawia"

Czy porażka w finale Australian Open przyniesie jakieś zmiany u Sabalenki? Serwis tennishead.net zauważa, że Sabalenka ma problemy z tym, by zachować spokój w najważniejszych momentach. Greg Rusedski, były brytyjski tenisista i finalista US Open z 1997 r. uważa, że Sabalenka powinna zainspirować się działaniami Igi Świątek.

- Część mnie zastanawia się, czy Aryna nie potrzebuje psychologa sportowego. Świątek mówi o tym, jak bardzo ważny dla niej jest taki psycholog. Nie wiem, czy Sabalenka współpracuje z kimś, kto potrafi wejść w jej umysł i może jej pozwolić grać z tą swobodą, z jaką grała przez cały turniej. Kiedy spodziewasz się wygranej, dzieją się złe rzeczy. W tej chwili musisz mieć rytuały, do których możesz się udać, zwolnić tempo - mówił Rusedski w podcaście "Off Court with Greg".

Warto przypomnieć, że dawniej Sabalenka pracowała z psychologiem - miało to miejsce do sezonu 2023. - Pracowałam z psychologiem przez cztery-pięć lat. W pewien sposób medytowaliśmy. Na początku mojej kariery robiłam wiele rzeczy, a potem zdałam sobie sprawę, że bardzo polegałam na psychologu. Oczekiwałam, że rozwiąże moje problemy i moje emocje, a ja powtarzałam ten sam błąd. W pewnym momencie stwierdziłam: okej, muszę wziąć odpowiedzialność za swoje czyny - tłumaczyła Sabalenka.

- Są spore oczekiwania i duża presja. Musisz grać swobodnie i być nieustraszonym. Nawet jeśli popełnisz błąd, to kogo to obchodzi? Szczęście sprzyja odważnym. Jeśli Sabalenka będzie odważniejsza i pokona tę przeszkodę, to może wygrać wiele Wielkich Szlemów i osiągnąć dwucyfrowy wynik. Jest bardzo dobrą tenisistką - dodaje Rusedski.

Tak Świątek mówi o współpracy z Abramowicz. "Jest dla mnie ciągłym wsparciem"

Świątek współpracuje z Darią Abramowicz od lutego 2019 r. Iga wielokrotnie chwaliła swoją współpracę z psycholożką sportową.

- Daria jest dla mnie ciągłym wsparciem, osobą, której ufam. Ufam zresztą całemu zespołowi i chcę, aby ludzie wokół to wiedzieli. To jest mój zespół, to ja decyduję, kto w nim jest. Nagonka, jaka ostatnio pojawia się w mediach, nie daje swobodnej przestrzeni na spokojną pracę. Wręcz przeciwnie: stwarza dodatkową, niepotrzebną presję. Bez pracy z psychologiem i innymi członkami zespołu nie byłoby mnie w tym miejscu. Warto o tym pamiętać. To pół roku, kiedy gram w półfinałach, a nie finałach, nie może tego przekreślić - mówiła Świątek w wywiadzie dla portalu WP SportoweFakty.