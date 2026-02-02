Iga Świątek w zakończonym niedawno Australian Open mogła skompletować karierowego Wielkiego Szlema. Tak się jednak nie stało. Polka odpadła w ćwierćfinale po porażce 5:7, 1:6 z późniejszą triumfatorką całego turnieju - Jeleną Rybakiną. Choć jej występ nie był zły, po rywalizacji w Australii doczekała się dość surowych ocen.

REKLAMA

Zobacz wideo TAURON Liga: Sukces BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała okupiony kontuzją rozgrywającej. Komentuje Adriana Adamek

Brutalna ocena Igi Świątek. Wytknęli jej "wyraźne problemy"

Do takich można zaliczyć komentarz hiszpańskiego portalu "Punto de Break". Po zakończeniu zmagań w Melbourne podzielił się on dziesięcioma wnioskami z całej imprezy. Jeden z nich dotyczył właśnie Igi Świątek. Niestety Polka obok Coco Gauff i Mirry Andriejewej została uznana za jedno z największych rozczarowań kobiecego singla.

Zdaniem Hiszpanów wszystkie trzy wymienione tenisistki w trakcie Australian Open "otrzymały sygnał ostrzegawczy". - Polska, Amerykanka i Rosjanka przybyły jako silne kandydatki do tytułu, ale żadna z nich nie zaprezentowała oczekiwanego poziomu. Świątek rozpoczęła rok daleko od swojej najlepszej formy, z wyraźnymi problemami z utrzymaniem rytmu gry. Gauff zmaga się z problemami z serwisem i wynikającą z tego niepewnością. A Andriejewa najwyraźniej zatrzymała się w rozwoju - mogliśmy przeczytać.

Skrytykowali Świątek, oto co napisali o Sabalence. "Wiele do poprawienia"

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że wpływ na takie postrzeganie Świątek miały także jej występy w -poprzedzającym Australian Open - United Cup. Nasza tenisistka dość niespodziewanie poniosła w nim dwie porażki - z Coco Gauff oraz Belindą Bencic. Słabsze momenty zdarzały jej się także w drodze do ćwierćfinału. Już w pierwszej rundzie niespodziewanie długo męczyła się z Chinką Yue Yuan, a później oddała seta w starciu z Anną Kalinską.

A jak dziennikarze "Punto de Break" ocenili największe rywalki Igi Świątek, a zarazem finalistki Australian Open? - Po tym sukcesie może ugruntować swoją pozycję wśród najlepszych tenisistek świata - pisali na temat zwycięskiej Rybakiny. W kontekście Sabalenki przypomnieli zaś, że przegrała cztery z pięciu ostatnich finałów w Wielkim Szlemie. - Aryna ma jeszcze wiele do poprawienia pod względem zarządzania emocjami, a ta porażka będzie dla niej cennym doświadczeniem na przyszłość - podsumowali.