Zawrzało wokół Rybakiny. Mistrz Wielkiego Szlema wydał wyrok ws. skandalisty

Jelena Rybakina aż do sierpnia 2025 roku nie była sobą. Wpływ na jej słabszą postawę mogło mieć zamieszanie związane z zawieszeniem jej trenera Stefano Vukova. W raporcie przygotowanym przez "The Atheltic" wykazano, że Chorwat miał stosować przemoc słowną w stosunku do swojej podopiecznej i związku z tym nie uniknął kary. 38-latek został zawieszony na rok i nie mógł pojawiać się na turniejach. Nie zrezygnował jednak z pracy, bo poza imprezami wciąż prowadził treningi Rybakiny. Wiele mówiło się też o intymnych relacjach, jakie miały łączyć tę parę.

Latem ubiegłego roku ten koszmar wreszcie się zakończył - co prawda kontrowersje w stosunku do szkoleniowca nie ucichły, ale skutek przyniosło odwołanie od decyzji WTA, dzięki czemu Vukov mógł wrócić do pracy w tourze. W tym samym sezonie ten duet zdołał wygrać WTA Finals w Rijadzie, a tegoroczne zmagania rozpoczął od sukcesu w Australian Open. W finale urodzona w Moskwie tenisistka pokonała liderkę rankingu WTA Arynę Sabalenkę.

Roddick o współpracy Rybakina - Vukov

W Melbourne opinia publiczna dostała jednak kolejny dowód na to, że duet Rybakina - Vukov jest praktycznie nierozerwalny i sportowo właśnie ta współpraca daje tenisistce zdecydowanie najwięcej. Bez wsparcia Chorwata z trybun w poprzednim sezonie Jelena ani razu nie dotarła nawet do ćwierćfinału Wielkiego Szlema, a to z nim w 2022 roku osiągnęła największy do tej pory sukces w karierze, wygrywając Wimbledon. Nic dziwnego, że ich relacja znowu jest szeroko omawiana. Skomentował ją m.in. Andy Roddick w swoim podcaście "Served".

- Nie znam dynamiki relacji międzyludzkich. Wiem tylko, że swój najlepszy tenis pokazuje w obecności Vukova - podkreślił mistrz US Open z 2003 roku. - Wygląda na to, że nastąpiła zmiana w rozmowach i ich stylu - dodał, komentując m.in. spokojnie uwagi Chorwata w trakcie finału Australian Open.

- Cieszę się więc z rozwoju relacji i mam nadzieję, że wszystko jest w porządku i wszystko się ustabilizowało. [...] Nie twierdzę, że wszystko jest idealne, mówię natomiast, że rezultaty są widoczne, gdy on jest w pobliżu jako jej trener - powtórzył Amerykanin.

Rybakina trzecia w rankingu WTA

Wygrana w Australian Open dała Rybakinie awans na 3. miejsce w rankingu WTA. To wyrównanie jej najlepszego osiągnięcia w tym zestawieniu. Do drugiej Igi Świątek traci zaledwie 368 punktów.