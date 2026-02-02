Alcaraz napisał historię. Tak uczci ogromny sukces. Pamiątka na całe życie

Carlos Alvaraz już w 2022 roku, jeszcze jako nastolatek, świętował swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł. Najlepszy był w US Open po zwycięstwie w finale z Casperem Ruudem. Od tego czasu dwukrotnie wygrywał Roland Garros i Wimbledon, a w minionym sezonie ponownie triumfował na Flushing Meadows. Jedynym niezdobytym terenem było Melbourne. Przełamanie nastąpiło w niedzielę, gdy po ponad 3-godzinnej walce Hiszpan w czterech setach pokonał Novaka Djokovicia. To dało mu Karierowego Wielkiego Szlema jako najmłodszemu tenisiście w historii (22 lata i 272 dni, o 91 dni przebił Don'a Budge'a).
Jeszcze przed startem Australian Open Alcaraz zapowiadał, że to będzie jego główny cel w tym sezonie. Na konferencji prasowej mówił, że nie jest pewny swojej postawy, bo to dopiero początek roku i przygotowania mogły nie być trafione. Zdradził, że w przypadku sukcesu sprawi sobie kolejny tatuaż. - To będzie kangur. Prawdopodobnie zrobię go sobie na łydce - ujawnił. Po imprezie zamierza zrealizować tę obietnicę.
- Już wiem, że to będzie kangur. Po prostu nie wiem gdzie - powiedział Alcaraz, cytowany przez ESPN. - Myślę tylko o nodze, ale nie wiem, która to będzie łydka, czy prawa, czy lewa - dodał.
W poniedziałek Alcaraz miał jeszcze inne obowiązki. W Royal Exhibition Building, wśród ogrodów w centrum Melbourne, odbyła się tradycyjna sesja zdjęciowa z pucharem. Zdaniem australijskich mediów Hiszpan nie świętował swojego zwycięstwa zbyt hucznie. Do hotelowego pokoju przyszli jego bliscy, a on zamówił pizzę, piwo i szampana.
Carlos Alcaraz ma już Karierowego Wielkiego Szlema, teraz może powalczyć o Kalendarzowego. Ostatnim i jednym z dwóch tenisistów w historii, który tego dokonał, był legendarny Rod Laver (1969). 22-latek postawił sobie jednak również inne cele.
- Są turnieje, które chciałbym wygrać przynajmniej raz. Wśród nich są trzy imprezy rangi 1000 (Toronto/Montreal, Szanghaj, Paryż), bo tych mi brakuje w dorobku. Do tego ATP Finals i Puchar Davisa z reprezentacją Hiszpanii - wyjaśnił.
Carlos Alcaraz jest obecnie liderem rankingu ATP. Za nim plasują się Jannik Sinner i Novak Djoković, 10-krotny zwycięzca Australian Open.