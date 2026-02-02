Jest oficjalny ranking WTA po Australian Open. Świątek ma problem

Iga Świątek dotarła do ćwierćfinału Australian Open, w którym przegrała z Jeleną Rybakiną, późniejszą triumfatorką wielkoszlemowego turnieju. Straciła w związku z tym 350 rankingowych punktów za zeszłoroczny półfinał. Sama Rybakina zanotowała z kolei istotny awans.

Oto ranking WTA po AO. Duża strata Świątek do Sabalenki

WTA opublikowała oficjalny ranking po Australian Open Liderką niezmiennie od 21 października jest Aryna Sabalenka, która cały czas ma na koncie 10990 punktów. Kolejny rok z rzędu dotarła do finału turnieju w Melbourne, drugi raz z rzędu musiała uznać wyższość rywalki. W związku z tym obroniła punkty wywalczone za edycję 2025.

Wiceliderką pozostaje też Iga Świątek, choć jej dorobek punktowy zmniejszył się z 8328 do 7978 punktów. Traci zatem do Sabalenki aż 3012 punktów.

Podium uzupełnia Jelena Rybakina, która zyskała aż 1760 punktów względem notowania sprzed dwóch tygodni. Ma teraz na koncie 7610 punktów, depcze Świątek po piętach.

Dalej w rankingu są trzy Amerykanki, które przekroczyły barierę 6000 punktów. Najwyżej notowaną zawodniczką z USA jest obecnie Amanda Anisimova, bo na czwartym miejscu. Z podium i dodatkowo za Anisimovą spadła Gauff. Co prawda drugi rok z rzędu była w ćwierćfinale, ale to było za mało, by się utrzymać w TOP 3. Szóste miejsce zajmuje Jessica Pegula.

Siódme miejsce utrzymała Mirra Andriejewa, ósme Jasmine Paolini. Skromny awans zaliczyła Belinda Bencić, przesunęła się z dziesiątą na dziewiątą pozycję. TOP 10 zamyka Elina Switolina, która po awansie do półfinału AO zyskała dwie lokaty.

Z pierwszej dziesiątki wypadła za to Madison Keys, triumfatorka zeszłorocznego turnieju. Teraz osiągnęła tylko czwartą rundę. Straciła aż 1760 punktów, co spowodowało spadek na 15. pozycję.

Prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego Naomi Osaka nie zyskała punktów w rankingu, a mimo to awansowała o trzy pozycje, z 17. na 14.

Jeśli chodzi o pozostałe polskie tenisistki, to w tej chwili naszą numer dwa jest Magda Linette (39. miejsce, 1277 punktów). Awansowała aż o 11 pozycji względem notowania sprzed AO. Na 60. miejscu jest Magdalena Fręch (1033 punkty), spadła o trzy lokaty. W drugiej setce są Linda Klimovicova, Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska.

