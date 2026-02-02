Gruchnęły wieści ws. Osaki i Wiktorowskiego. "Nastąpi weryfikacja"

Tomasz Wiktorowski zastąpił na stanowisku trenera Naomi Osaki Patricka Mouratoglou. Oficjalnie dołączył do niej przed turniejem WTA 1000 w Montrealu. To był bardzo dobry turniej dla japońskiej tenisistki, dotarła wtedy do finału. Później zaliczyła półfinał US Open - to był jej najlepszy turniej wielkoszlemowy od triumfu w Australian Open w 2021 r. Ale kolejne imprezy są już raczej do zapomnienia.

Co dalej z Osaką i Wiktorowskim?

Osaka miała wielką nadzieję na świetny wynik w Melbourne, ale musiała wycofać się po dwóch meczach. A była perspektywa bezpośredniego pojedynku z Igą Świątek w czwartej rundzie. Jako powód Osaka wskazała problemy zdrowotne. Przed Japonką i Wiktorowskim jeszcze kilka turniejów na odwrócenie gorszego trendu, w tym trzy "tysięczniki" - w Dosze, Dubaju i Indian Wells. Według Karola Stopy, komentatora Eurosportu, Wiktorowski ma pracować wspólnie z Osaką do turnieju w Kalifornii, ale potem nie wiadomo, jaka będzie przyszłość polskiego trenera.

- Albo Tomek zdoła jej narzucić swój rytm, albo to może być krótka przygoda. Z tego, co słyszałem, są umówieni do Indian Wells, a później ma nastąpić weryfikacja - powiedział Stopa w podcaście Lecha Sidora i Krzysztofa Łoniewskiego "Trzeci Serwis".

Zdaniem komentatora ta współpraca na razie nie jest zbyt owocna. - Nie za wiele zagrała dobrych pojedynków. Raz czy dwa, było kilka takich sytuacji, że ona jest już blisko tej Osaki, która wygrywała z Sereną Williams i triumfowała w Nowym Jorku i w Melbourne. To były przecież wielkie wyniki. A tu się okazuje, że po tej przerwie macierzyńskiej już tak dobrze nie wygląda - dodał.

Stopa wątpi, że Osaka zdoła wrócić do formy prezentował z lat 2018-2021, kiedy dwukrotnie triumfowała w Australian Open i US Open.

- Niestety, albo stety, jak kto woli, te wielkie zawodniczki, które już wygrały turniej Wielkiego Szlema - np. Emma Raducanu - mają kłopot, żeby to zrobić po raz kolejny. To nie jest takie proste, jeśli mają jakieś przejścia. To samo jest chyba z Osaką. Ja wielkim optymistą nie jestem - stwierdził.

W rankingu WTA po Australian Open Naomi Osaka jest na 14. miejscu z dorobkiem 2366 punktów. Powtórzyła wynik z zeszłorocznego AO (3. runda), więc nie straciła punktów. W porównaniu z notowaniem opublikowanym przed startem wielkoszlemowej imprezy, Japonka zaliczyła awans o trzy pozycje.