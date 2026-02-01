A jednak! Jest głos z PZN ws. przyszłości Maciusiaka. Powtórzył to dwa razy

Maciej Maciusiak przez lata realizował się przede wszystkim w roli asystenta. Po tym, jak z kadrą Polski rozstał się Thomas Thurnbichler, został jednak wyznaczony na jego następcę. Początki 43-latka nie są łatwe. Sam Domen Prevc, czy nawet Ryoyu Kobayashi, uzbierali więcej punktów od wszystkich naszych skoczków w Pucharze Świata. Biało-Czerwoni mają ich łącznie 969 (na co składają się też występy w konkursach miksta czy duetów).

Stanowczy głos ws. Maciusiaka z PZN. Nie odejdzie?

Przed zbliżającymi się zimowymi igrzyskami olimpijskimi Maciusiak dalej ma spore wsparcie w Polskim Związku Narciarskim. Na temat jego potencjalnego odejścia wypowiedział się Wojciech Adam Fickowski, który szybko uciął wszelkie dywagacje:

- Ja uważam, że oczywiście powinien zostać. To jest moje subiektywne zdanie, ale nikt nie oczekiwał, że przejmując kadrę dokona cudu. Trzeba pracować, pracować, pracować. I to się dzieje, i to się odbywa. Najprawdopodobniej trener Maciusiak ma pomysł na kadrę i powinien dostać szansę prowadzenia dalej kadry - stwierdził prezes Sokoła Szczyrk i członek zarządu PZN.

Przy okazji Fickowski podkreślił też, że ma olbrzymią wiarę w "lidera" polskich skoków i sportów zimowych. - Najlepszym prezesem jest, był i powinien być Adam Małysz - podsumował członek zarządu PZN.

Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie oraz Cortinie D'Ampezzo wystartują 6 lutego. W konkursach indywidualnych w skokach narciarskich mężczyzn będą nas reprezentować Kacper Tomasiak, Kamil Stoch oraz Paweł Wąsek.