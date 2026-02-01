Kosmos! Tak wygląda ranking ATP po wyczynie Alcaraza. Gdzie Hurkacz?

Siedem - to liczba turniejów wielkoszlemowych, które w swojej karierze wygrał już Carlos Alcaraz. 22-letni Hiszpan właśnie sięgnął po Karierowego Wielkiego Szlema, czyli co najmniej raz triumfował w każdym turnieju tej rangi. W niedzielę po południu czasu polskiego Alcaraz pokonał 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 Novaka Djokovicia. Porażka Serba oznacza, że nie zdobył on swojego 25. tytułu wielkoszlemowego w karierze i nie pobił rekordu, który aktualnie współdzieli z Margaret Court.
Finał Australian Open nie miał aż tak wielkiego znaczenia w kontekście rankingu ATP. Nawet jeśli Alcaraz przegrałby z Djokoviciem, to i tak utrzymałby pozycję lidera i miałby sporą przewagę nad resztą stawki. Zwycięstwo Alcaraza tylko powiększyło różnicę między nim a Jannikiem Sinnerem - aktualnie dzielący ich dystans to 3350 punktów.
Djoković do Australian Open podchodził jako czwarty tenisista w notowaniu ATP. Jeszcze przed finałem było jasne, że Serb zanotuje awans na trzecie miejsce - w tej chwili Djoković traci blisko 5000 pkt do Sinnera i ponad 8000 pkt do prowadzącego Alcaraza.
W czołowej piętnastce rankingu ATP nie było zbyt wielu zmian. Pewni spadku są Felix Auger-Aliassime (z 7. na 9. miejsce) czy Jack Draper (z 11. na 13.). Nieznaczne awanse zanotowali Taylor Fritz (z 9. na 7.) i Daniił Miedwiediew (z 12. na 11.).
Hubert Hurkacz, mimo że odpadł z Australian Open bardzo wcześnie, bo już w drugiej rundzie, to i tak mógł też liczyć na awans w rankingu. Jeszcze przed startem turnieju Hurkacz znów był najwyżej notowanym polskim tenisistą - na początku roku wyprzedził Kamila Majchrzaka i awansował na 53. miejsce. W nowym notowaniu Hurkacz będzie o jedną pozycję wyżej.
