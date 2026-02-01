Roddick wydał wyrok po Australian Open. Oto przyszła numer jeden. Niestety

Jelena Rybakina pierwszy raz w karierze wygrała Australian Open i wygląda na to, że na dobre wróciła do wąskiej elity kobiecego tenisa po wielomiesięcznych różnych problemach i perturbacjach. Jej powrót sprawia, że wcześniejsze przewidywania co do sezonu można wyrzucić do kosza. Rok 2026 nie będzie kolejną odsłoną rywalizacji Igi Świątek z Aryną Sabalenką i goniącymi je Amerykankami.

Roddick przewiduje przyszłość kobiecego tenisa. Oto najlepsza trójka

Zdaniem Andy'ego Roddicka w najbliższej przyszłości trzeba będzie szczególnie obserwować poczynania trzech tenisistek - Świątek, Sabalenki i Rybakiny. Przekonuje, że to między nimi rozstrzygnie się walka o prymat w świecie kobiecego tenisa. Od poniedziałku to też będzie skład najlepszej trójki rankingu WTA. Jako czwartą wymienia Coco Gauff, ale będącą wyraźnie za wspomnianą trójką.

- Biorąc pod uwagę ostatnie trzy lata, rozmowy toczyły się wokół Sabalenki i Świątek jako najbardziej konsekwentnych, z wieloma wygranymi Wielkimi Szlemami. Coco Gauff była w tych dyskusjach za nimi. Rybakina, gdy jest w dobrej formie, zdrowa i ustabilizowana, to z łatwością wchodzi do tej grupy. Nie boi się grać z wielkimi zawodniczkami; ma temperament, może zajść daleko w turniejach wielkoszlemowych. Jednocześnie nigdy nie widziałem kogoś tak powściągliwego przy wygrywaniu turnieju wielkoszlemowego. Gdybym wygrał swój drugi turniej wielkoszlemowy, zobaczylibyście 17 salt w moim wykonaniu - powiedział Roddick w swoim podcaście "Served".

Amerykanin uważa też, że dzisiaj Rybakina jest najbardziej niewygodną rywalką dla Sabalenki, jeśli chodzi o styl gry, co pokazał finał AO.

- Czy to jest moment, w którym Rybakina staje się niczym rozpędzony pociąg? Ona jest do tego zdolna. Nie sądzę, że szaleństwem jest mówienie, że może wygrać pięć, a nawet sześć turniejów wielkoszlemowych. W tym roku będzie walczyć o pierwsze miejsce na świecie. Można argumentować, że jest faworytką w meczach z Sabalenką. Potrafi ją przewyższyć, wysoko serwować i lepiej poruszać się po korcie - stwierdził Roddick.

Liderką rankingu WTA po Australian Open pozostanie Aryna Sabalenka. Zajmuje tę pozycję nieprzerwanie do 21 października 2024 r. Po AO będzie miała 10990 punktów. Druga będzie Iga Świątek (7978 pkt.), a Jelena Rybakina awansuje z piątej na trzecią pozycję (7610). Coco Gauff spadnie z trzeciej na piątą pozycję (6423), przed nią będzie jeszcze Amanda Anisimova (6680).