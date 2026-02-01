Gdzie oglądać finał AO Alcaraz - Djokovic? [TRANSMISJA TV]

Półfinały męskiego turnieju Australian Open były prawdziwą ucztą. Dziesięć setów, dziewięć i pół godziny gry na najwyższym poziomie. Jako pierwszy do finału w Melbourne awansował Carlos Alcaraz, który pokonał Alexandra Zvereva. Drugiego finalistę poznaliśmy po drugiej w nocy czasu lokalnego - okazał się nim Novak Djokovic, który wytrzymał napór Jannika Sinnera.

Jeżeli poziom półfinałów ma zapowiedzieć emocje, które Alcaraz i Djokovic przyniosą wszystkim wielbicielom tenisa, to już teraz można mówić - będzie to mecz, o którym pamiętać się będzie przez lata. Stawkę tego starcia zwiększają konteksty. Zarówno Hiszpan, jak i Serb, mogą przejść do historii tenisa.

Novak Djokovic napisze historię?

Carlos Alcaraz bowiem jest już tylko trzy sety od skompletowania karierowego Wielkiego Szlema. Dwukrotnie triumfował we French Open. Dwukrotnie triumfował w Wimbledonie. Dwukrotnie triumfował na US Open. Dopiero 2026 rok przyniósł mu pierwszy finał Australian Open. Ostatnim tenisistą, który skompletował zwycięstwa we wszystkich czterech turniejach wielkoszlemowych jest Novak Djokovic. Dokonał tego wygrywając w 2016 roku w Paryżu.

Dla Serba tegoroczny finał Australian Open jest równie ważny. 38-latek ma bowiem na koncie 24 triumfy w turniejach Wielkiego Szlema - tyle samo co Margaret Court. Nie ma jednak nikogo, kto wygrałby 25 wielkoszlemowych finałów. Djokovic już jutro może zostać więc absolutnym rekordzistą.

A kto jest faworytem finałowego starcia? Novak Djokovic nigdy nie przegrał finału w Melbourne. Dziesięciokrotnie docierał do ostatniego pojedynku i za każdym razem to on wznosił trofeum. W ostatnim starciu obu tenisistów górą był jednak Alcaraz. Hiszpan dosyć łatwo pokonał Djokovicia w półfinale zeszłorocznego US Open - 6:4, 7:6 (4), 6:2.

Carlos Alcaraz - Novak Djokovic. Gdzie oglądać? O której finał Australian Open? [TRANSMISJA TV, WYNIK, RELACJA, LIVE STREAM ONLINE]

Finał męskiego Australian Open Carlos Alcaraz - Novak Djokovic zostanie rozegrany 1 lutego. Pojedynek zostanie rozegrany na głównym korcie - Rod Laver Arena w Melbourne. Mecz rozpocznie się o godzinie 9:30 czasu polskiego. Transmisję będzie można obejrzeć na antenie kanału Eurosport 1. Stream online będzie dostępny na platformie HBO Max po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo oraz wyniku spotkania na stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.