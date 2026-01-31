Tak Lewandowski zareagował na spektakularny wyczyn Djokovicia

Piątkowe półfinały Australian Open przeszły do historii. Nie dość, że rozegrano w nich po pięć setów, to dostarczyły mnóstwa emocji i zwrotów akcji. Szczególnie sporo mówi się o meczu Novaka Djokovicia z Jannikiem Sinnerem. Serb sprawił niemałą niespodziankę i pokonał obrońcę tytułu. Zaliczył niesamowity comeback, poradził sobie z ograniczeniami fizycznymi, a także klasą rywala, triumfując 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Teraz powalczy o 25. tytuł wielkoszlemowy w karierze.

Robert Lewandowski miał jedną wiadomość do Novaka Djokovicia

Niemal tuż po spotkaniu w mediach społecznościowych zaroiło się od gratulacji dla 38-latka. Wszyscy podziwiali jego determinację i wolę walki. Komplementom nie było końca. Na gest w stronę legendarnego tenisisty zdecydował się też Robert Lewandowski. Polski napastnik zamieścił na InstaStory wymowny wpis.

Opublikował grafikę, która przedstawiała jedno z osiągnięć Djokovicia. Serb pobił rekord wieku, w jakim którykolwiek z zawodników przystąpił do finału Australian Open w erze Open. To 38 lat i 255 dni. A na tym Lewandowski nie zakończył. Dodał też krótki opis. "Gratulacje Nole. Tak trzymaj" - napisał, zamieszczając emotikony klaszczących dłoni, zaciśniętej pięści i ognia. Tak wyraził swój podziw dla Djokovicia, zresztą obaj są z rocznika 1988.

Novak Djoković Screen z InstaStory Roberta Lewandowskiego

Przed nami wielkie emocje i widowisko

Niewykluczone, że Lewandowski skusi się na obejrzenie finału AO. Dzień wcześniej, a więc 31 stycznia, rozegra mecz z FC Barceloną. Rywalem będzie Elche. Z kolei finał turnieju tenisowego zaplanowano na 1 lutego na godzinę 9:30 czasu polskiego. Będzie to 10. bezpośredni pojedynek Djokovicia z Carlosem Alcarazem. Lepszym bilansem legitymuje się Serb - pięć zwycięstw, cztery porażki. Hiszpan jest jednak aktualnym liderem rankingu ATP. W finale może zyskać nie tylko dwa tysiące punktów, ale i skompletować Karierowego Wielkiego Szlema, będąc najmłodszą osobą, która tego dokonała.