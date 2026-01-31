Tak BBC nazwało Rybakinę po finale z Sabalenką. Trafili w samo sedno

Liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka nie wykorzystała wielkiej szansy na wygranie po raz trzeci w karierze Australian Open. Białorusinka przegrała drugi finał z rzędu AO, tym razem z Jeleną Rybakiną (Kazachstan, 5. WTA) 4:6, 6:4, 4:6. "Co za mecz Jeleny Rybakiny! Kazaszka w trzeciej partii z Aryną Sabalenką przegrywała już 0:3. Ale podniosła się i zdobyła drugi tytuł wielkoszlemowy w karierze" - pisał w relacji z meczu Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

Media piszą o zemście Rybakiny na Sabalence

"Lód może pokonać ogień" - to tytuł z prestiżowego portalu tenisowego Puntodebreak.

"Rybakina sprawiła niespodziankę, grając znakomicie przeciwko Sabalence, która była zbyt zdenerwowana i zmarnowała przewagę przełamania w ostatnim secie. To było spektakularne, co zrobiła. Sabalenka miała problemy z opanowaniem ofensywnego stylu gry rywalki i opanowaniem własnych emocji. Mistrzowski powrót Kazachki w trzecim secie zapewnił jej drugi tytuł wielkoszlemowy w karierze - czytamy dalej.

Portal podkreśla, że mecz stał na bardzo wysokim poziomie.

"Oczekiwano emocjonującego meczu między wielkimi zawodniczkami, pragnącymi przejąć inicjatywę, narzucić swoją dominację i osiągnąć precyzję w momentach, które przyprawiłyby każdego śmiertelnika o drżenie rąk. Oczekiwania nie tylko spełniły się, ale wręcz przerosły oczekiwania. Rybakina i Sabalenka stworzyły wspaniałe widowisko, rozstrzygnięte minimalną różnicą punktów. Mecz stał się przełomowym momentem w historii tego sportu i w karierach obu zawodniczek" - pisze Puntodebreak.

"Rybakina wygrywa swój pierwszy tytuł Australian Open po świetnym powrocie w trzecim secie przeciwko oszołomionej Sabalence" - to tytuł z Tennisuptodate.

"Sabalenka prowadziła już 3:0 w decydującym secie. Jednak napięcie i frustracja szybko dały jej się we znaki i załamała się na korcie. Rywalka miała serię pięciu gemów z rzędu, co było czymś, z czym Sabalenka nie poradziła sobie" - pisze portal.

Z kolei Ubitennis.com podkreśla, że Rybakinie udało się zrewanżować rywalce za przegrany finał Australian Open w 2023 roku. Wtedy Kazaszka uległa rywalce 6:4, 3:6, 4:6.

"Sabalenka nie zdołała zrobić tego samego, co w finale w 2023 roku i przegrała już swój trzeci finał wielkoszlemowy w ostatnich czterech finałach. Wbrew przeciwnościom Rybakina została mistrzynią i pokonała duchy przeszłości, odrabiając straty. Przy stanie 3:3 w trzecim secie ręka Białorusinki drżała bardziej niż Rybakiny, która po prostu pozostała niewzruszona. Białorusinka dawała prezenty niewymuszonymi błędami" - czytamy.

Tymczasem hiszpański dziennik "Sport" pisze o zemście Rybakiny na Sabalence. Zwrócił też uwagę na ważny komunikat w trzecim secie dla Kazaszki.

"Rybakina zemściła się na Sabalence i została nową królową Australii. Kazaszka rozegrała mecz o ogromnej wartości. Znakomicie grała pierwszym serwisem, który ma najlepszy w całym cyklu. Już pierwsze przełamanie w pierwszym gemie bardzo sfrustrowało Sabalenkę, która nie była w stanie odrobić strat. W decydującym secie Sabalenka wygrywała już 3:0, co przechylało szalę na jej korzyść. Komunikat od trenera Rybakiny, całkowicie odmienił jej grę - pisze "Sport".

Szkoleniowiec powiedział do Rybakiny, by była bardziej agresywna w swojej grze.

Brytyjskie BBC pisze, że Rybakina stała się kryptonitem Sabalenki.

"W spotkaniu dwóch najlepszych zawodniczek kobiecego touru, Rybakina neutralizowała charakterystyczną siłę Sabalenki winnerami i skutecznym serwisem, po czym w decydującym secie zaatakowała z całych sił. Sabalenka wciąż jest numerem jeden, ale Rybakina stała się jej kryptonitem, wygrywając siedem z ostatnich dziewięciu meczów na kortach twardych. Wydawało się, że Sabalenka jest na dobrej drodze do imponującego zwycięstwa, ale mimo to siedziała z ręcznikiem na głowie i myślała o tym, że kolejny finał wymknął jej się z rąk" - pisze BBC.

"ESPN" podkreśla, że Rybakina wygrała finał spokojem.

"Podczas gdy pomruki i ryki Sabalenki stawały się coraz głośniejsze, a jej wylewne zachęty w stylu „do boju!" stawały się coraz bardziej regularne w miarę trwania meczu, Rybakina zachowywała spokojny, niemal pogodny spokój. Na koniec pozwoliła, aby to jej serwowanie i jej zwroty przemówiły za nią" - czytamy.

Rosyjski "Champion" zwrócił uwagę na zachowanie Sabalenki po zakończeniu meczu.

"Po ostatniej piłce kamery uchwyciły bardzo wzruszający moment. Sabalenka nie potrafiła ukryć rozczarowania – tenisistka przykryła się ręcznikiem, długo tak trzymała i prawdopodobnie się rozpłakała. Obrazek ten błyskawicznie rozszedł się po mediach społecznościowych, przypominając, że w ubiegłym roku Białorusinka też przegrała - pisze "Champion".

Sabalenka w tym momencie ma bilans finałów wielkoszlemowych: cztery zwycięstwa (Australian Open 2023 i 2024, US Open 2024 i 2025) i cztery porażki (Australian Open 2025 i 2026, US Open 2023 i Roland Garros 2025).