Tak wygląda ranking WTA po finale Australian Open. Alarm dla Świątek

Australian Open dobiegł końca. Iga Świątek odpadła w ćwierćfinale pierwszego tegorocznego turnieju wielkoszlemowego. Pokonała ją Jelena Rybakina, która w sobotę - tak jak w 2023 roku - w finale zmagań zagrała z Aryną Sabalenką.

Oto ranking WTA po finale Australian Open. Rybakina goni Świątek

Stawką finału nie był tylko prestiż i kolejne gratyfikacje finansowe, ale także punkty do światowego rankingu WTA. Jeszcze przed meczem było wiadome, że Sabalenka utrzyma prowadzenie w zestawieniu, a druga będzie Świątek.

Rybakina wiedziała, że w przypadku wygranej będzie trzecią rakietą świata. W pierwszym secie wygrała z Białorusinką 6:4. W drugim liderka światowego rankingu odpowiedziała analogicznym wynikiem. Ostatnia, decydująca partia okazała się być szczęśliwa dla ćwierćfinałowej pogromczyni Świątek.

Dla Rybakiny to drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Poprzednio wygrała Wimbledon w 2022 roku. Z kolei Sabalenka po raz drugi z rzędu przegrała tytuł w Australii. Przed rokiem pokonała ją Madison Keys. W latach 2023-2024 Białorusinka wygrywała w Melbourne. Zresztą - przy okazji pierwszego triumfu w finale okazała się lepsza od Rybakiny.

Sabalenka po finale ma na koncie 10990 puktów. Druga Śwątek traci do niej nieco ponad trzy tysiące punktów. Trzecia jest Rybakina i poza wielką dwójką jest jedyną tenisistką, która przekroczyła siedem tysięcy punktów

Czołową piątkę uzupełniają dwie Amerykanki - Amanda Anisimova (6680 pkt) i Coco Gauff (6423 pkt). Obie wyprzedzają swoją rodaczkę Jessicę Pegulę. W dziesiątce są jeszcze Mirra Andriejewa, Jasmine Paolini, Belinda Bencić i Elina Switolina, która tegoroczny AO zakończyła w półfinale.

Ranking WTA Live po meczu Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina w finale Australian Open: