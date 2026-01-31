Cały świat widział, co zrobiła Sabalenka. Nie dotrzymała słowa

Iga Świątek może uścisnąć sobie dłoń z Aryną Sabalenką. Obie dwukrotnie znalazły się na liście ofiar Jeleny Rybakiny w ostatnim okresie. Okresie, w którym reprezentantka Kazachstanu odsyłała raz za razem z kwitkiem rywalki z top10 światowego rankingu. Obie miały też podobne problemy na pewnym etapie pojedynku z Rybakiną w tegorocznym Australian Open. Ale o ile Polka jeszcze nigdy nie wygrała turnieju w Melbourne, to Białorusinka czuła się tam od lat wyśmienicie.

Grzmoty w Melbourne. Wielka dominacja Sabalenki i niespełniona obietnica

- Nad Rod Laver Arena jest dach, ale to ogniste starcie między będącą numerem Aryną Sabalenką a piątą Jeleną Rybakiną może przypomnieć o przepisach dot. upałów w Melbourne Park. Nazwijmy je "Grzmoty w Australii" - napisano w zapowiedzi sobotniego finału na stronie organizacji WTA. Przypominając przy tym, że obie tenisistki w drodze do finału nie straciły seta, co poprzednio w wielkoszlemowej rywalizacji zdarzyło się ponad 17 lat temu.

Grzmoty rzeczywiście były, bo obie zawodniczki przypomniały po raz kolejny, że należą do najmocniej uderzających piłkę w tourze. Obie też miały lepsze i gorsze momenty. Tę burzę na korcie zaczęła Rybakina, bo Sabalenka początkowo wyglądała na przytłoczoną stawką sobotniego pojedynku. To z jej napięcia brały się błędy, na które po chwili zaczęła reagować coraz większą złością. Złością, z którą miała już sobie lepiej radzić.

Białorusinka budowę królestwa w Melbourne zaczęła trzy lata temu. Triumfowała tam w latach 2023-24, a teraz po raz czwarty z rzędu dotarła do finału. Wcześniej taką serię zaliczyły w kobiecym tenisie tylko dwie tenisistki - Evonne Goolagong i Martina Hingis.

Ale świetna passa Białorusinki nie ogranicza się tylko do "betonu" w Melbourne, bo dwa pozostałe tytuły wielkoszlemowe wywalczyła w latach 2024-25 w US Open. Ogółem jej wyniki i regularność w turniejach tej rangi nie pozostawia żadnych wątpliwości - dominuje w niej jak żadna inna zawodniczka. Po raz siódmy z rzędu dotarła teraz do wielkoszlemowego finału na korcie twardym, w poprzednim sezonie aż trzykrotnie grała o taki tytuł, a od 2023 roku tylko raz zabrakło jej w półfinale (nie wliczam tu Wimbledonu 2024, z udziału w którym 27-latka zrezygnowała).

W poprzednim sezonie dwa takie finały przegrała i wtedy właśnie widać było, co stanowiło główną przeszkodę. Emocje buzowały – na korcie i po zejściu z niego. Po porażce sprzed 12 miesięcy w Melbourne z Amerykanką Madison Keys najpierw wyżyła się na rakiecie, którą uderzyła o kort, potem płakała, a łzy leciały z jej oczu także podczas późniejsze przemowy podczas ceremonii zakończenia, a w szatni żartobliwie udawała, że oddaje mecz na paterę za zajęcie drugiego miejsca. Tym ostatnim sprowadziła na siebie sporą krytykę. Kolejną dawkę frustracji i łez zaliczyła po przegraniu decydującego spotkania w Roland Garros. Powetowała to sobie potem w finale US Open.

- Wiem, co poszło nie tak w tych wszystkich finałach, które grałam i które przegrałam. Poprzedni sezon przyniósł wiele lekcji, wiele się o sobie nauczyłam i teraz z pewnością się to nie powtórzy. Myślę, że ta frustracja wynikała z braku zgody na to, co się działo w danym momencie. Teraz moje nastawienie to: "Jestem gotowa zrobić wszystko, to potrzeba w tym finale" - zapewniała Białorusinka po bardzo efektownym zwycięstwie w czwartkowym półfinale, gdy oddała Ukraince Elinie Switolinie zaledwie pięć gemów.

Znaczną poprawą gry po pierwszej partii w sobotę wydawała się potwierdzać te obietnice. Po drugiej kamery pokazały na zbliżeniu twarz jej trenera przygotowania fizycznego. Sabalenka w tej edycji AO nieraz pisała na niej flamastrem słowa-klucze, a przed finałem była to "mentalność". Przy prowadzeniu 3:0 w decydującym secie wróciły jednak do niej demony. Znów się usztywniła, znów się niepotrzebnie śpieszyła. To ostatnie wytykano też Idze Świątek w ćwierćfinale granym przeciwko Rybakinie (choć w przypadku Polki zwracano na to uwagę także w innych spotkaniach).

Rybakina starła krzyżyk przy swoim nazwisku. Triumf w Australii cenniejszy niż ten w Wimbledonie

Kazaszka słynie z kamiennego wyrazu twarzy, ale nieraz w ważnych meczach – pod naporem rywalki – przegrywała właśnie głową. Teraz w kluczowych momentach trzymała tę głowę cały czas w zamrażarce. Nawet wtedy, gdy nakręcona Sabalenka szalała, a ją samą zawodziła największa broń, czyli serwis. Przy stanie 0:3 już raczej tylko najwięksi optymiści wśród sympatyków triumfatorki Wimbledonu 2022 liczyli, że jeszcze wróci do gry. Ale zrobiła to, tak samo jak wróciła do wielkiego grania, choć za sprawą wyników w ostatnich latach niektórzy już też stawiali przy jej nazwisku krzyżyk.

Wyniki Jeleny Rybakiny w Wielkim Szlemie od 2022 roku:

Australian Open:

2022 2. runda

2023 finał

2024 2. runda

2025 1/8 finału

2026 wygrana

Roland Garros:

2022 3. runda

2023 3. runda

2024 ćwierćfinał

2025 1/8 finału

Wimbledon:

2022 wygrana

2023 ćwierćfinał

2024 półfinał

2025 3. runda

US Open:

2022 1. runda

2023 2. runda

2024 2. runda

2025 1/8 finału

Jak widać powyżej, nie było zbyt wielu dobrych wyników na koncie Rybakiny w ostatnich latach. Wydawać mogłoby się, że choćby z tego względu okaże więcej radości po ostatniej piłce sobotniego pojedynku. Tym bardziej, że trzy lata temu przegrała z Sabalenką w finale właśnie na antypodach 6:4, 3:6, 4:6. Ale żadnych większych emocji nie było. Lekki uśmiech to wszystko, na co można było liczyć ze strony 26-latki. Tak samo jak cztery lata temu, gdy niespodziewanie triumfowała na londyńskiej trawie.

Rybakina kontynuuje rewelacyjną passę z ostatnich miesięcy. Wygrała właśnie 20 z 21 spotkań i do 10 wydłużyła serię zwycięstw nad rywalkami z Top10. Dwukrotnie pokonując w tym czasie dwie najwyżej notowane tenisistki. Zarówno Świątek, jak i Sabalenka uległy jej poprzednio w WTA Finals. Polka w fazie grupowej, a Białorusinka - tak jak teraz - w finale.

Patrząc na potencjał Kazaszki i jej dotychczasowe wyniki, trudno nie odnieść wrażenia, że na razie ten potencjał nieraz się marnował. Ale ostatnie miesiące powinny natchnąć optymizmem jej kibiców. Trudno też nie odnieść wrażenia, że ten drugi tytuł wielkoszlemowy był cenniejszy niż pierwszy i to nie tylko z powodu wielu trudnych miesięcy, które zaliczyła w międzyczasie. Ale także dlatego, że w Wimbledonie cztery lata temu nie mogła zmierzyć się m.in. z Sabalenką. Z powodu wojny w Ukrainie nie dopuszczono wówczas do startu tenisistów z Rosji i Białorusi. Teraz pochodząca z Moskwy, ale reprezentująca od kilku lat Kazachstan zawodniczka udowodniła, że potrafi wygrać z każdym. Nawet w królestwie rywalki.