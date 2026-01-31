O której dzisiaj oglądać finał AO Sabalenka - Rybakina? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Australian Open 2026 powoli dobiega końca. Niestety nie doczekamy się w nim polskiego triumfu. Jako ostatni z Polaków z turniejem pożegnał się Jan Zieliński, który odpadł w półfinale debla. Wcześniej, bo w ćwierćfinale, rywalizację zakończyła Iga Świątek. Przegrała wówczas 5:7, 1:6 z Jeleną Rybakiną. Teraz jej pogromczyni będzie miała szansę na końcową wygraną.

Pogromczyni Świątek zagra z Sabalenką w finale Australian Open. Powtórka sprzed trzech lat

W wielkim finale reprezentantka Kazachstanu zmierzy się z liderką rankingu WTA Aryną Sabalenką. Będzie to rewanż za finał tej imprezy sprzed trzech lat. W 2023 r. zwyciężyła ta druga 4:6, 6:3, 6:4. Białorusinka na kortach w Melbourne sięgała zresztą po tytuł dwa razy. Triumfowała także rok później, pokonując w decydującym meczu Chinkę Qinwen Zheng. W poprzedniej edycji również do końca walczyła o trofeum, ale ostatecznie trafiło ono do Amerykanki Madison Keys.

Dla Rybakiny natomiast będzie to okazja na pierwszy w karierze tytuł w Australii. Do tej pory w finale tej imprezy grała tylko raz. 26-latka nie jest jednak na straconej pozycji. W ostatnich tygodniach pokazała, że jest w świetnej formie. Poza Igą Świątek pokonała też Jessicę Pegulę, Elise Mertnes czy Terezę Valentovą. Z kolei z Aryną Sabalenką wygrała w listopadzie w finale WTA Finals w Rijadzie.

Mimo to faworytką bukmacherów pozostaje Sabalenka. Białorusinka nadal może się też pochwalić korzystniejszym bilansem bezpośrednich meczów. Do tej pory zwyciężyła osiem z 14 rozegranych spotkań. Sześć padło łupem Rybakiny. A kiedy rozpocznie się ich 15. starcie?

Australian Open: Gdzie i kiedy oglądać finał kobiet. Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina [TRANSMISJA TV NA ŻYWO, STREAM ONLINE, RELACJA LIVE, WYNIK]

Finał kobiecego Australian Open Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina odbędzie się w sobotę 31 stycznia na Rod Laver Arenie w Melbourne. Początek o godz. 9:30 czasu polskiego. Transmisję spotkania można będzie obejrzeć na antenie Eurosportu 1 (kanał płatny). Dostępny będzie także stream online na płatnej platformie HBO Max (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej na żywo i wyniku na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.