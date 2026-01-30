Historyczny mecz o finał Australian Open! Niebywałe, co zrobił Alcaraz

Carlos Alcaraz to sześciokrotny mistrz wielkoszlemowy i jeden z dwóch hegemonów światowego tenisa. Wydawało się, że wraz z Jannikiem Sinnerem zagra w kolejnym finale wielkoszlemowego turnieju. W piątkowy poranek hiszpański tenisista mierzył się z w półfinale Australian Open.

Alcaraz prowadził już 2:0. Wtedy Zverev rozpoczął pogoń

Rywalem Alcaraza był Alexander Zverev, który na Antypodach radził sobie do tej pory bardzo dobrze. Rok temu dotarł do finału rozgrywek, ulegając w meczu o tytuł Sinnerowi. W 2024 roku dotarł do półfinału, gdzie musiał uznać wyższość Daniiła Miedwiediewa, ale wcześnie odprawiając do domu... Alcaraza.

Wydawało się, że tym razem górą będzie Hiszpan, który wygrał dwa pierwsze sety. W pierwszym secie lepiej wytrzymał zaciętą rywalizację i w dziewiątym gemie przełamał rywala, ustawiając się na pole position do wygrania partii. Zakończył ją zresztą gemem wygranym do zera.

Zdecydowanie najwięcej problemów Zverev sprawił Alcarazowi w drugim secie. Niemiec prowadził już 5:2, ale od tego czasu przegrał trzy kolejne gemy - w tym jednego serwisowego. O zwycięstwie w partii musiał zadecydować tie-break, w którym górą okazał się tenisista z Murcii.

W trzeciej partii doszło do niespodziewanego zwrotu akcji. Hiszpan zaczynał odczuwać problemy fizyczne - łapał się za prawe udo, ale grając praktycznie na stojąco, udawało mu się utrzymać w grze. Przy stanie 5:4 została udzielona mu pomoc medyczna, co wywołało wielkie kontrowersje. Bardzo mocno zdenerwował się Zverev, który wykłócał się z sędziami, tłumacząc że Alcaraza złapał skurcz, więc - według przepisów - pomoc medyczna mu nie przysługuje. Ostatecznie obaj panowie wrócili do gry, a o wygranej w secie po raz kolejny musiał zadecydować tie-break. Tym razem górą okazał się Zverev po podwójnym błędzie serwisowym rywala.

Czwarty set miał przedziwny przebieg, albowiem ledwo poruszający się Alcaraz wciąż potrafił utrzymywać swoje podanie. Podobnie jak Zverev, znów doszło do tie-breaka, a w nim doszło do prawdziwej przejażdżki rollercoasterem. Sporo było w nim mini-breaków. Ostatecznie w końcowej fazie tie-breaka znów górą był Zverev, który wygrał 7:4 i doprowadził do wyrównania w całym meczu.

Stało się jasne, że o wygranej przesądzi piąty set. Tego lepiej rozpoczął Niemiec, który od razu przełamał rywala i wyszedł na prowadzenie 2:0. Ta przewaga nie była jednak pewna, albowiem przy każdym kolejnym gemie serwisowym Zvereva Alcaraz miał okazje do odwrócenia wyniku. Szanse breakpointowe marnował jednak na potęgę. Przy stanie 5:4 Zverev stanął przed momentem największej próby. Alcaraz lepiej kontrolował nerwy, utrzymywał piłkę w korcie i sprytem wygrywał kolejne punkty, które dały mu przełamanie. Szala zaczęła się przechylać na jego korzyść, czego Hiszpan nie zmarnował. Docisnął pedał gazu, a Zverev z każdą minutą był coraz bardziej pogodzony z porażką. Tak się też stało po 5 godzinach i 26 minutach gry! Alcaraz wygrał w pięciu setach po trzecim najdłuższym meczu w historii Australian Open.

Dla Hiszpana to czwarty wielkoszlemowy finał z rzędu. W 2025 roku wygrał Wimbledon i US Open, zaś przegrał na kortach Rolanda Garrosa. W każdym z przypadków jego finałowym rywalem był Jannik Sinner. Nie inaczej może być tym razem. Warunek jest jeden. Włoch musi w półfinale pokonać Novaka Djokovicia.

Półfinał Australian Open 2026: