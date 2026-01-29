Serena Williams ogłasza ws. powrotu. Reakcja Sabalenki mówi wszystko

Od ostatniego meczu Sereny Williams w turnieju rangi WTA minęły ponad trzy lata. Wówczas Amerykanka rywalizowała na US Open, gdzie dotarła do trzeciej rundy. Tam pokonała ją Ajla Tomljanović, a legendarna tenisistka zakończyła karierę.

Williams w grudniu powiedziała, że nie wraca

Mimo to, w świecie tenisa głośno jest o możliwym powrocie Williams do gry. Wszystko z powodu ponownego zarejestrowania się czternastokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej na listę Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa (ITIA) w ramach International Registered Testing Pool (IRTP). Dzięki temu Amerykanka może poddać się testom antydopingowym, co jest wymagane na co najmniej sześć miesięcy przed turniejem, w którym chce się wziąć udział.

Początkowo Serena stanowczo zaprzeczyła plotkom mówiącym, że powróci do rywalizacji na najwyższym poziomie. Na portalu X napisała: "Nie wracam. Ten pożar plotek jest szalony". Mimo to, temat wcale nie ucichł. Były lider rankingu ATP, Andy Roddick zasugerował w grudniowym wydaniu podcastu "Served", że Amerykanka zostawia sobie otwartą furtkę.

Nerwowy śmiech odpowiedzią Williams

Teraz legendarna tenisistka postanowiła przemówić po raz kolejny ws. możliwego powrotu na korty WTA. Williams wystąpiła w amerykańskim porannym programie "The Today Show", a gdy została zapytana wprost o potencjalne wznowienie kariery, jej słowa i mowa ciała sprawiły, że kibice zaczęli doszukiwać się drugiego dna.

- Naprawdę będziesz mnie o to pytać? O Boże... - zaśmiała się nerwowo. - Mam teraz świetny czas w życiu, cieszę się tym. Nie mogę powiedzieć "tak" lub "nie". Nie wiem. Zobaczymy, co się wydarzy - zasiała ziarno niepewności 44-latka. Gdy jednak prowadząca poprosiła o wytłumaczenie, dlaczego Serena zdecydowała się na rejestrację w programie antydopingowym, ta stwierdziła ze śmiechem: - Słuchaj, nie mogę o tym rozmawiać.

Sabalenka mówi wprost. "Będzie super"

Po tych słowach nie trzeba było długo czekać na reakcję Aryny Sabalenki, obecnej liderki rankingu WTA. Białorusinka po półfinałowym starciu Australian Open z Eliną Switoliną została zapytana o to, co uważa na temat możliwości powrotu Sereny Williams do rywalizacji na światowych kortach.

- To niesamowite. Słyszałam, że cieszy się swoim życiem. Cieszę się jej szczęściem, z czegokolwiek ono wynika. Jeśli chce wrócić, to jej decyzja. Świetnie będzie zobaczyć ją z powrotem na tourze. Ma osobowość, jest zabawna. Będzie super - stwierdziła pierwsza rakieta świata.

Hiszpański serwis "Punto de Break" twierdzi, że Serena Williams mogłaby zagrać w deblu wraz ze swoją o rok starszą siostrą, Venus. 45-latka wciąż gra w turniejach głównego cyklu, a podczas tegorocznego Australian Open w pierwszej rundzie gry singlowej musiała uznać wyższość Serbki Olgi Danilović.

W grudniu na temat powrotu amerykańskiej legendy w ciepłych słowach wypowiadała się jej rodaczka, Billie Jean King - 39-krotna triumfatorka zawodów wielkoszlemowych. W rozmowie ze "Sky Sports" stwierdziła, że ponowne oglądanie Sereny na korcie byłoby przyjemnością.

- Myślę, że chciałaby znowu grać. Uważam też, że jest mądra i wie, że nie będzie znów numerem jeden. Ale jeśli kocha to robić, to czemu miałaby nie wrócić? Jest ustabilizowana w życiu. Nie robi tego dla pieniędzy - po prostu to lubi. Byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby zdecydowała się na powrót - mówiła.

