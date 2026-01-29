Rybakina zmarnowała trzy piłki meczowe! Niebywały zwrot w półfinale AO

Na czwartek zaplanowano oba półfinały singlowe pań na Australian Open. W pierwszym z nich Aryna Sabalenka nie dała większych szans Elinie Switolinie, triumfując po 77 minutach 6:2, 6:3. Tym samym po raz czwarty z rzędu awansowała do finału w Melbourne i spokojnie mogła czekać na kolejną rywalkę. Tą wyłoniło starcie Jelena Rybakina - Jessica Pegula. Pierwsza z nich awansowała do półfinału dzięki pewnemu zwycięstwu nad Igą Świątek. Druga zameldowała się na tym etapie po pokonaniu w dwóch setach Amandy Anisimowej.

Znakomity pierwszy set w wykonaniu Jeleny Rybakiny. Rywalka nie miała nic do powiedzenia

Było to siódme bezpośrednie starcie tych pań w historii. Dotychczasowy bilans nie wskazywał, która z nich jest faworytką do zwycięstwa. To 3-3. Mimo wszystko ta wyłoniła się już na początku czwartkowej rywalizacji. A była nią Rybakina. Kazaszka mocno rozpoczęła mecz. Już w drugim gemie przełamała Amerykankę, a po chwili prowadziła 3:0. Pegula miała dość spore problemy. - Nie mogę nadążyć - krzyknęła nawet do własnego sztabu.

W tarapatach znalazła się również w szóstej odsłonie tego seta. Wówczas Kazaszka miała aż dwa break pointy. Amerykanka utrzymała jednak nerwy na wodzy. Wyszła z opresji i wywalczyła drugiego gema w tej partii, zachowując nadzieję na odwrócenie losów pojedynku. Ostatecznie wyzwaniu nie podołała. Do kolejnych przełamań nie doszło, co działało na korzyść Rybakiny. Wygrała tego seta 6:3 i widać było, że jest nakręcona. Miała osiem winnerów i siedem niewymuszonych błędów. A jak ta statystyka wyglądała u rywalki? Cztery zagrania kończące przy dziewięciu niewymuszonych błędach.

Emocje w końcówce. Pegula się nie poddawała

Niestety dla Peguli, początek drugiego seta zaczął się dla niej słabo. W trzecim gemie miała problemy, by utrzymać własne podanie. Popełniała proste błędy, nie potrafiła wytrzymać presji wywieranej przez Kazaszkę, w związku z czym została przełamana i podobnie, jak w pierwszej partii, tak i teraz musiała gonić wynik. Szybko odgryzła się jednak Rybakinie. W czwartym gemie wywalczyła break pointa, pierwszego dla niej w tym meczu, i go wykorzystała.

Długo z tego się nie cieszyła. Powód? Znów została przełamana i znów była w tej gorszej sytuacji. Presja na niej rosła z minuty na minutę. Amerykanka radziła sobie jednak z nią bardzo dobrze. Dowód? W dziewiątym gemie obroniła aż trzy break pointy, a zarazem piłki meczowe. To ewidentnie podziałało na nią motywująco. Jeśli chciała pozostać w tym spotkaniu, to teraz ona musiała przełamać rywalkę. I tak też uczyniła, doprowadzając do stanu 5:5. Kolejne dwa gemy? Kolejne przełamania, co zaowocowało tie-breakiem. Ten był niczym rollercoaster. Raz szczęście sprzyjało Kazaszce, a raz Amerykance. Pegula miała nawet dwie piłki setowe, a ostatecznie to rywalka wygrała 9-7, wykorzystując czwartą piłkę meczową.

Jelena Rybakina - Jessica Pegula 6:3, 7:6(7)

Tym samym to Rybakina awansowała do wielkiego finału. Powalczy o drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze, a pierwszy w Australian Open. Mecz Rybakina - Sabalenka odbędzie się w sobotę 31 stycznia. Faworytką będzie Białorusinka, dwukrotna triumfatorka tej imprezy. Legitymuje się też lepszym bilansem w bezpośrednich pojedynkach z Kazaszką - osiem zwycięstw i sześć porażek.