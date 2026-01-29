Osaka nagle wrzuciła zdjęcie z Wiktorowskim i ogłosiła ws. przyszłości

Naomi Osaka nieźle spisywała się podczas Australian Open. W pierwszej rundzie pokonała w trzech setach Chorwatkę Antonię Ruzic, a w drugiej - również na pełnym dystansie - Rumunkę Soranę Cirsteę. Wszystko wskazywało na to, że Japonka o awans do ćwierćfinału zagra z Igą Świątek.

Nie doszło jednak nawet do meczu trzeciej rundy z Maddison Inglis. Osaka zrezygnowała z gry. Powodem był uraz mięśni brzucha uniemożliwiający sportową rywalizację. Tym samym rywalką Świątek okazała się australijska kwalifikantka - Polka wygrała 6:0, 6:3, ale w ćwierćfinale lepsza od wiceliderki rankingu okazała się Jelena Rybakina.

Naomi Osaka wspomina Melbourne. Z Wiktorowskim

Po zakończonym turnieju Osaka dodała na swojego Instagrama kilka zdjęć z ostatnich dni. 28-latka ponownie pochwaliła się swoimi odważnymi kreacjami, w których wychodziła na kort. Na jednej fotografii pozuje wraz ze swoim zespołem - u jej boku stoi trener Tomasz Wiktorowski.

Japonka podziękowała Melbourne za wspomnienia, swojemu hotelowi za "bycie domem każdego dnia", a sponsorowi "za pomoc w nawodnieniu w australijskim ukropie". Zapowiedziała też powrót na wielkoszlemowe areny. "Do następnego razu..." - zakończyła.

Dłuższa przerwa Naomi Osaki

Najnowsze wieści o zdrowiu Japonki pojawiły się na oficjalnej stronie WTA. Poinformowano, że Japonka wycofuje się z udziału w turnieju w Dosze. Uraz, który zmusił 28-latkę do wycofania się z Australian Open, okazał się poważniejszy niż uprzednio przewidywano. "To kontuzja, z którą już się kilkukrotnie mierzyłam, więc sądziłam, że dam radę grać pomimo bólu" - mówiła o oddaniu walkowerem meczu z Maddison Inglis.

Osaka opowiedziała o przyczynach swojego stanu zdrowia. "Muszę przejść więcej badań. Myślę, że powrót na kort po ciąży sprawił mi trochę problemów. Moje ciało się mocno zmieniło i jest to rzecz, na którą muszę zwracać większą uwagę" - cytuje jej słowa strona WTA. Dla wielu tenisistek przyszły tydzień będzie poświęcony na regenerację, ale kilka mocnych zawodniczek pojawi się na turnieju w Abu Dhabi. Kolejna w kalendarzu jest Doha. Na liście zgłoszeń widnieje cała światowa czołówka - ale nie 28-latka.

W najnowszym rankingu WTA Naomi Osaka zajmować będzie 14. miejsce. Choć turniej w Melbourne nie zakończył się po jej myśli, Japonka awansowała o trzy lokaty. Wyprzedziła m.in. Madison Keys, która nie obroniła tytułu sprzed roku i wyleciała z czołowej "dziesiątki" zestawienia.