Tak wygląda ranking WTA po tym, co Sabalenka pokazała w półfinale AO

Aryna Sabalenka doskonale czuje się na kortach w Melbourne, gdzie w latach 2023-2025 trzykrotnie zagrała w finale i dwukrotnie zdobyła tytuł (w poprzednim sezonie musiała uznać wyższość Madison Keys). W tym roku bez straty seta awansowała do półfinału, gdzie wpadła na Elinę Switolinę.
27-latka od samego początku meczu dominowała. W pierwszej partii wystarczyło jej 41 minut, aby odnieść zwycięstwo 6:2. W drugiej odsłonie pozwoliła rywalce na trochę więcej, ale do wygrania seta w stosunku 6:3 potrzebowała ledwie 35 minut.
W efekcie Sabalenka awansowała do czwartego z rzędu finału Australian Open i powiększyła dorobek w rankingu WTA Live do niemal 11 tys. punktów. Już teraz ma ponad 3 tys. punktów przewagi nad drugą Igą Świątek, a gdyby zdobyła tytuł, to odskoczy na blisko 4 tys. punktów. Jednocześnie powody do zadowolenia ma Switolina, która wróciła do czołowej dziesiątki zestawienia.
Niebawem odbędzie się drugi półfinał Australian Open, gdzie Jelena Rybakina, ćwierćfinałowa pogromczyni Igi Świątek, zmierzy się z Jessicą Pegulą.