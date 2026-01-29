Tak wygląda ranking WTA po tym, co Sabalenka pokazała w półfinale AO

Aryna Sabalenka doskonale czuje się na kortach w Melbourne, gdzie w latach 2023-2025 trzykrotnie zagrała w finale i dwukrotnie zdobyła tytuł (w poprzednim sezonie musiała uznać wyższość Madison Keys). W tym roku bez straty seta awansowała do półfinału, gdzie wpadła na Elinę Switolinę.

Aryna Sabalenka pokonała Elinę Switolinę w półfinale Australian Open. Oto ranking WTA Live

27-latka od samego początku meczu dominowała. W pierwszej partii wystarczyło jej 41 minut, aby odnieść zwycięstwo 6:2. W drugiej odsłonie pozwoliła rywalce na trochę więcej, ale do wygrania seta w stosunku 6:3 potrzebowała ledwie 35 minut.

W efekcie Sabalenka awansowała do czwartego z rzędu finału Australian Open i powiększyła dorobek w rankingu WTA Live do niemal 11 tys. punktów. Już teraz ma ponad 3 tys. punktów przewagi nad drugą Igą Świątek, a gdyby zdobyła tytuł, to odskoczy na blisko 4 tys. punktów. Jednocześnie powody do zadowolenia ma Switolina, która wróciła do czołowej dziesiątki zestawienia.

Ranking WTA Live po meczu Aryna Sabalenka - Elina Switolina w półfinale Australian Open

1. Aryna Sabalenka - 10990 pkt (w przypadku wygrania Australian Open maksymalnie 11690 pkt)

2. Iga Świątek - 7978 pkt

3. Amanda Anisimova - 6680 pkt

4. Coco Gauff - 6423 pkt

5. Jelena Rybakina - 6390 pkt (maks. 7610)

6. Jessica Pegula - 6103 pkt (maks. 7323)

7. Mirra Andriejewa - 4731 pkt

8. Jasmine Paolini - 4267 pkt

9. Belinda Bencic - 3342 pkt

10. Elina Switolina - 3205 pkt

...

39. Magda Linette - 1277 pkt

60. Magdalena Fręch - 1033 pkt

Niebawem odbędzie się drugi półfinał Australian Open, gdzie Jelena Rybakina, ćwierćfinałowa pogromczyni Igi Świątek, zmierzy się z Jessicą Pegulą.