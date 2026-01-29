Powrót na stronę główną

Tak wygląda ranking WTA po tym, co Sabalenka pokazała w półfinale AO

Aryna Sabalenka pokazuje, że kapitalnie czuje się na kortach Australian Open. Bardzo pewnie awansowała do półfinału, gdzie czekała na nią Elina Switolina. Jednak i jej 27-latka nie dała szans, zwyciężając w dwóch setach i awansując do czwartego z rzędu finału w Melbourne. A jak wygląda sytuacja w ranking WTA Live?
TENNIS-AUSOPEN/
Fot. REUTERS/Tingshu Wang

Aryna Sabalenka doskonale czuje się na kortach w Melbourne, gdzie w latach 2023-2025 trzykrotnie zagrała w finale i dwukrotnie zdobyła tytuł (w poprzednim sezonie musiała uznać wyższość Madison Keys). W tym roku bez straty seta awansowała do półfinału, gdzie wpadła na Elinę Switolinę.

Aryna Sabalenka pokonała Elinę Switolinę w półfinale Australian Open. Oto ranking WTA Live

27-latka od samego początku meczu dominowała. W pierwszej partii wystarczyło jej 41 minut, aby odnieść zwycięstwo 6:2. W drugiej odsłonie pozwoliła rywalce na trochę więcej, ale do wygrania seta w stosunku 6:3 potrzebowała ledwie 35 minut.

W efekcie Sabalenka awansowała do czwartego z rzędu finału Australian Open i powiększyła dorobek w rankingu WTA Live do niemal 11 tys. punktów. Już teraz ma ponad 3 tys. punktów przewagi nad drugą Igą Świątek, a gdyby zdobyła tytuł, to odskoczy na blisko 4 tys. punktów. Jednocześnie powody do zadowolenia ma Switolina, która wróciła do czołowej dziesiątki zestawienia. 

Ranking WTA Live po meczu Aryna Sabalenka - Elina Switolina w półfinale Australian Open

  • 1. Aryna Sabalenka - 10990 pkt (w przypadku wygrania Australian Open maksymalnie 11690 pkt)
  • 2. Iga Świątek - 7978 pkt
  • 3. Amanda Anisimova - 6680 pkt
  • 4. Coco Gauff - 6423 pkt
  • 5. Jelena Rybakina - 6390 pkt (maks. 7610)
  • 6. Jessica Pegula - 6103 pkt (maks. 7323)
  • 7. Mirra Andriejewa - 4731 pkt
  • 8. Jasmine Paolini - 4267 pkt
  • 9. Belinda Bencic - 3342 pkt
  • 10. Elina Switolina - 3205 pkt
  • ...
  • 39. Magda Linette -  1277 pkt
  • 60. Magdalena Fręch - 1033 pkt

Niebawem odbędzie się drugi półfinał Australian Open, gdzie Jelena Rybakina, ćwierćfinałowa pogromczyni Igi Świątek, zmierzy się z Jessicą Pegulą.

