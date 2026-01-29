Celt zobaczył porażkę Świątek i wydał wyrok. Tego brakuje Polce

Iga Świątek nie tak wyobrażała sobie swój pierwszy wielkoszlemowy turniej w 2026 roku. Polka pożegnała się z Australian Open na etapie ćwierćfinału, przegrywając w dwóch setach, 5:7, 1:6 z Eleną Rybakiną. Świątek może się już skupić na dalszej fazie sezonu, wśród ekspertów nie brakuje opinii, że Raszynianka powinna wprowadzić zmiany w swojej grze, aby poprawić obecne wyniki.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Tego brakuje Świątek. Celt nie ma wątpliwości

Postawa Igi Świątek w ostatnich tygodniach była jednym z tematów tenisowego podcastu "Break Point". Dawid Celt wskazał gdzie leży problem Polki i co musi poprawić wiceliderka rankingu WTA, aby wskoczyć na wyższy poziom.

- Brakuje mi u Igi pocierpienia w obronie. Ona ma do tego argumenty, ma szybkie nogi, świetnie się porusza na linii końcowej. Z boku na bok, ze strony do strony, z prawej do lewej. Świetnie gra w otwartych pozycjach...Brakowało mi wczoraj tej reakcji, z tego co wiem Iga miała takie przeświadczenie, że ona nie ma czasu. Wim ją uświadamiał, że ten czas ma - zauważa Celt, w podcaście "Break Point".

Zobacz też: Sabalenka gra ze Switoliną. Hit w półfinale Australian Open [NA ŻYWO]

"Brakuje spokoju"

Dawid Celt podkreśla, że Iga Świątek powinna się skupić na poprawię gry w długich wymianach. Ekspert podkreśla, że Polce często brakuje na korcie cierpliwości.

- Brakuje spokoju, takiej gry na zasadzie jeszcze jedna w kort, jedną więcej. Musi robić wszystko, żeby wrzucić jeszcze jedną piłkę w kort, nie dodając czegoś ekstra, po prostu skupiając się na tym, żeby wyciągnąć z tej piłki jak najwięcej jakości, przez głębokość. Nie dawać tych punktów, będąc w tym pełnym biegu, za darmo aż tylu - podkreśla Celt, w podcaście "Break Point".

W Australian Open trwają półfinały Pań. Aryna Sabalenka o finał rywalizuje z Eliną Switoliną, a Jessica Pegula z Eleną Rybakiną. Relację tekstową można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.