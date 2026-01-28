Oto ostatni półfinalista Australian Open. Niebywałe, o co go zapytali

Jannik Sinner uzupełnił grono półfinalistów tegorocznego Australian Open. Wcześniej awans wywalczyli Carlos Alcaraz, Alexander Zverev i Novak Djoković. Włoch dołączył do nich w środę i dzięki temu ma szansę na trzeci tytuł w Melbourne z rzędu. O przepustce do najlepszej czwórki przesądziło zwycięstwo nad Benem Sheltonem.

Znamy komplet półfinalistów Australian Open. Trzy sety i koniec

Drugi zawodnik rankingu ATP przez całe spotkanie nie przegrał ani jednego gema przy własnym serwisie. Rywal jednak również w tym elemencie nie odstawał. Zaserwował w sumie osiem asów przy pięciu po stronie Sinnera. W każdej z trzech partii o wygranej decydowało jedno przełamanie. Za każdym razem padało ono łupem Włocha.

Panowie spędzili na korcie blisko dwie i pół godziny. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 6:3, 6:4, 6:4. - Bardzo trudno jest grać przeciwko Benowi. Ma ogromny, ogromny serwis i czuję, że bardzo się poprawia rok po roku. Zwłaszcza po przerwie między sezonami. Nie wiesz, jak pewni gracze będą grać przeciwko tobie i czy zmienią pewne rzeczy. Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego występu - powiedział w pomeczowym wywiadzie na korcie.

Sinner rozśmieszył kibiców na Australian Open. "Dzięki, że mi to powiedziałeś"

W pewnym momencie prowadzący rozmowę podzielił się ciekawym spostrzeżeniem dotyczącym Sheltona. - Dziś wieczorem serwował z prędkością 232 km/h. To daje około pół sekundy na reakcję od momentu, gdy piłka odleci od jego rakiety, do momentu, gdy dotrze do twojej. Jak returnować tak potężny serwis? - spytał. Odpowiedź Sinnera była dość zaskakująca. - Nie jestem dobry z matematyki. Dzięki, że mi to powiedziałeś - wypalił. Wtedy też całe trybuny dosłownie ryknęły śmiechem. - Szczerzę mówiąc, sam nie wiem. Może to po prostu instyknt - dodał po chwili.

W półfinale rywalem Sinnera będzie legendarny Novak Djoković, który Australian Open wygrywał 10 razy w karierze. 24-latek wypowiadał się o nim z dużym uznaniem. - Gdy obudzę się rano, nie będę nie mógł się doczekać, aby zagrać z nim dobry mecz. Taką mam nadzieję. Jeśli chcesz wygrać, musisz być w najlepszej formie. W przeszłości miałem z nim świetne lekcje i tak naprawdę wynik nie ma znaczenia. Gra z nim rozwija cię jako gracza i jako człowieka. Mamy szczęście, że wciąż mamy tu Novaka, grającego niesamowity tenis w takim wieku - podsumował.