Świątek odpadła z Australian Open. Abramowicz w centrum uwagi. "Kluczowa"

Iga Świątek na ćwierćfinale zakończyła swój pierwszy wielkoszlemowy turniej w 2026 roku. Polka przegrała w 1/4 finału Australian Open z Eleną Rybakiną 5:7, 1:6. Postawa wiceliderki rankingu WTA jest komentowana przez media na całym świecie, uwagę poświecono również pracy sztabu szkoleniowego, którym otacza się polska mistrzyni.

Abramowicz w centrum uwagi. Oto co piszą o słynnej psycholog

Sztab Igi Świątek przeanalizował portal profootballnetwork.com. Co ciekawe miej więcej tyle samo uwagi co głównemu trenerowi Polki Wimowi Fissette, poświęcono Darii Abramowicz.

"Abramowicz od dawna jest częścią sztabu szkoleniowego Świątek, a Polka często chwaliła ją za to, że pomogła jej w osiągnięciu sukcesu i przetrwaniu trudnych momentów, takich jak zawieszenie po pozytywnym wyniku testu na niedozwoloną substancję w 2024 roku. Nadal jest kluczową postacią w drużynie Polki" - czytamy na portalu profootballnetwork.com.

Oto jak skomentowano trenera Wima Fissette

W przypadku trenera Fissette zwrócono uwagę na jego ogromne doświadczenie i doprowadzenie Świątek do premierowego triumfu w Wimbledonie.

"Fissette rozpoczął trenowanie Polki pod koniec sezonu 2024 i pomógł jej zdobyć tytuł Wimbledonu 2025. Belg jest znanym trenerem tenisa, który wcześniej współpracował z takimi zawodniczkami jak Kim Clijsters, Victoria Azarenka, Simona Halep i Naomi Osaka" - czytamy na portalu profootballnetwork.com.

Do tego wspomniano o pozostałych członkach sztabu Igi Świątek, czyli fizjoterapeucie Macieju Ryszczuku i agencie Julesie Mercierze. Ryszczuk pracuje z wiceliderką rankingu WTA od 2020 roku. Dłużej w zespole polskiej mistrzyni jest tylko Daria Abramowicz, od 2019 roku.