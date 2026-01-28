Obrzydliwe. Tak nazwali Świątek po meczu z Rybakiną

Iga Świątek żegna się Australian Open. W ćwierćfinale przegrała z Jeleną Rybakina 5:7, 1:6 i odpadła z turnieju. To, co w Polsce spotkało się ze smutkiem i rozczarowaniem, z entuzjazmem odebrano w... Rosji. Tamtejsza prasa już otrąbiła sukces. A co poniektórzy dopuścili się wobec Polki haniebnych ataków.

Niebywałe, czego dopuścili się Rosjanie. Naprawdę tak napisali o Świątek. "Polska oszustka"

"Rosyjska tenisistka upokarza polską oszustkę w Australian Open" - na taki skandaliczny tytuł pozwolili sobie dziennikarze SportBox.ru. I choć Rybakina reprezentuje Kazachstan, co rusz podkreślali, że pochodzi ona z Moskwy i do 2018 r. grała dla Rosji. - Jelena Rybakina zaimponowała pewnym siebie występem. Nawet utytułowana Iga Świętek nie była w stanie dorównać moskwiance - dodano.

Na tym jednak nie poprzestali. "Po porażce Polka, przyłapana na dopingu, wpadła w histerię, obwiniając wszystkich oprócz siebie" - wypalili z pogardą Rosjanie. Instrumentalnie potraktowali także wypowiedź Świątek z konferencji prasowej na temat filmowania tenisistek na stadionowych korytarzach. - Pozostaje zadać pytanie, czy my jesteśmy tenisistkami, czy zwierzętami w zoo, które obserwuje się nawet podczas robienia kupy? - pytała Polka. - Po porażce była rozemocjonowana, potępiając decyzję organizatorów turnieju - skomentowali.

"Miażdżąca klęska" Świątek. Tak podsumowali to, co stało się w Australian Open

Litości dla Świątek nie miał także portal sport24.ru, który stwierdził, że Rybakina "zadała miażdżącą klęskę Polce". - Jelena złamała marzenie Świątek o karierowym Wielkim Szlemie - zauważył z kolei portal Championat.com. - Świątek nie miała żadnych szans na return. Jej przeciwniczka poprawiła swój pierwszy serwis (60 proc. skuteczności) i trafiła siedem asów serwisowych w drugim secie (11 w całym meczu) - skomentowano.

Bardziej wyważeni byli dziennikarze sport-express.ru. - Iga drugi raz z rzędu nie awansowała do półfinału turnieju wielkoszlemowego, a Australian Open pozostaje jej jedynym niezdobytym Wielkim Szlemem. Najlepsze wyniki Polki w Melbourne to półfinały w 2022 i 2025 roku. Tutejsze twarde korty zdecydowanie nie odpowiadają zawodniczce preferującej bardziej rozważną grę - podsumowali.