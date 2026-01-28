To była 8:33. Świątek opublikowała pilny komunikat. Tysiące reakcji

Iga Świątek straciła pierwszą szansę na Wielkiego Szlema. Polka przegrała 5:7, 1:6 z Eleną Rybakiną, odpadając na etapie ćwierćfinału z Australian Open. Wiceliderka rankingu WTA nie powtórzyła swojego najlepszego wyniku w Melbourne, czyli dwukrotnego półfinału w latach 2022 i 2025.

Świątek podsumowała Australian Open. "Nie mogę się doczekać kolejnego roku"

Iga Świątek podsumowała tegoroczny turniej Australian Open na swoim oficjalnym profilu na Instagramie. Podkreśliła, że nie może się doczekać powrotu w przyszłym roku, a porażka w Melbourne to cenna lekcja, dzięki której wie jak pracować dalej.

"Dziękuje, Melbourne! To była wielka przyjemność wrócić do Australii i nie mogę się doczekać powrotu w przyszłym roku. Jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, nie jestem zadowolona z wyniku, ale wyciągam z niego ważne wnioski i idę naprzód. Wiem, na czym się skupić i będę dalej ciężko pracować. Do zobaczenia wkrótce!" - napisała na swoim oficjalnym profilu na Instagramie Iga Świątek.

Świątek może w tym roku odpuścić więcej turniejów. Planuje zmianę podejścia

Na ten moment nie wiadomo jakie są dalsze plany startowe Igi Świątek. Wszystko wskazuje jednak na to, że Polka odpuści w tym roku więcej turniejów niż w latach poprzednich, a mocniej skupi się na wprowadzeniu do swojej gry nowych rozwiązań, nad którymi aktualnie pracuje z trenerem Wimem Fissette.

- Nie sądzę, żeby było to możliwe w tym krótkim czasie, jaki mamy pomiędzy turniejami. W zeszłym roku miałam problem, żeby podjąć taką decyzję, ale w tym roku zmienię moje podejście. Myślę, że opuścimy jakieś turnieje rangi 1000 - powiedziała na pomeczowej konferencji Iga Świątek.

Pogromczyni Igi Świątek Elena Rybakina w półfinale zagra z Jessicą Pegulą. W drugim półfinałowym starciu Aryna Sabalenka zmierzy się z Eliną Switoliną. Oba spotkania odbędą się 29 stycznia.