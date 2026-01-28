Cały świat pisze o klęsce Świątek w Australian Open. Zwracają uwagę na jedno

Iga Świątek nie tak wyobrażała sobie swój udział w tegorocznym Australian Open. Polka odpadła w ćwierćfinale, zbyt mocna okazała się Elena Rybakina, reprezentantka Kazachstanu wygrała 7:5, 6:1. Turniej w Melbourne to ostatnia impreza wielkoszlemowa, której jeszcze nie wygrała Świątek, to właśnie ten wątek dominował w światowych mediach.

Oto co światowe media piszą o meczu Świątek. Dominuje wątek Wielkiego Szlema

Porażka Igi Świątek z Eleną Rybakiną jest komentowana przez światowe media, dominującym wątkiem jest utrata przez Polkę pierwszej szansy na zdobycie Wielkiego Szlema.

"W środowym meczu Australian Open Jelena Rybakina pokonała Igę Świątek 7:5, 6:1. Tym samym awansowała do półfinału i przekreśliła marzenia Polki o karierowym Wielkim Szlemie" - czytamy na portalu ESPN.

"Pierwsza szansa w karierze Świątek na Wielkiego Szlema przepadła" - piszę portal tennis.com.

O straconej szansie na Wielkiego Szlema piszę też portal ausopen.com.

"Rybakina pokazała, że liczy się w walce o końcowy triumf. Pewnie wygrała i pozbawiła Polkę szans na karierowego Wielkiego Szlema" - czytamy na portalu ausopen.com.

Media podkreślają klasę Rybakiny. "Jest w wielkiej formie"

Oczywiście dużo uwagi poświęcono również triumfatorce spotkania. Media podkreślają znakomitą formę Rybakiny, zauważając, że wyrasta na jedną z głównych faworytek do tytułu w Australii.

"Zwycięstwo Jeleny Rybakiny nad Igą Świątek dało jej awans do półfinału Australian Open i potwierdziło, że jest w wielkiej formie. Kazachska tenisistka wygrała aż 18 z ostatnich 19 spotkań, w Melbourne prezentuje tenis z najwyższej półki. Środowy mecz był jej pierwszym naprawdę wymagającym testem w tegorocznym turnieju, który zdała bez zastrzeżeń — szczególnie w drugim secie, całkowicie zdominowanym przez Rybakinę" - w takich słowach Rybakiną zachwyca się portal puntodebreak.com.

Dla Igi Świątek przynajmniej do przyszłego roku największym sukcesem w Australian Open pozostanie dwukrotny półfinał w latach 2022 i 2025. Rybakina o wielki finał powalczy z Jessicą Pegulą.