Cały świat pisze o klęsce Świątek w Australian Open. Zwracają uwagę na jedno

Iga Świątek na ćwierćfinale zakończyła swój udział w tegorocznej edycji Australian Open. Wiceliderka rankingu WTA przegrała 5:7, 1:6 z Eleną Rybakiną. Spotkanie komentują światowe media. Dominuje wątek Wielkiego Szlema.
Iga Świątek - Jelena Rybakina
Iga Świątek nie tak wyobrażała sobie swój udział w tegorocznym Australian Open. Polka odpadła w ćwierćfinale, zbyt mocna okazała się Elena Rybakina, reprezentantka Kazachstanu wygrała 7:5, 6:1. Turniej w Melbourne to ostatnia impreza wielkoszlemowa, której jeszcze nie wygrała Świątek, to właśnie ten wątek dominował w światowych mediach. 

Oto co światowe media piszą o meczu Świątek. Dominuje wątek Wielkiego Szlema

Porażka Igi Świątek z Eleną Rybakiną jest komentowana przez światowe media, dominującym wątkiem jest utrata przez Polkę pierwszej szansy na zdobycie Wielkiego Szlema. 

"W środowym meczu Australian Open Jelena Rybakina pokonała Igę Świątek 7:5, 6:1. Tym samym awansowała do półfinału i przekreśliła marzenia Polki o karierowym Wielkim Szlemie" - czytamy na portalu ESPN. 

"Pierwsza szansa w karierze Świątek na Wielkiego Szlema przepadła" - piszę portal tennis.com. 

O straconej szansie na Wielkiego Szlema piszę też portal ausopen.com. 

"Rybakina pokazała, że liczy się w walce o końcowy triumf. Pewnie wygrała i pozbawiła Polkę szans na karierowego Wielkiego Szlema" - czytamy na portalu ausopen.com. 

Media podkreślają klasę Rybakiny. "Jest w wielkiej formie" 

Oczywiście dużo uwagi poświęcono również triumfatorce spotkania. Media podkreślają znakomitą formę Rybakiny, zauważając, że wyrasta na jedną z głównych faworytek do tytułu w Australii. 

"Zwycięstwo Jeleny Rybakiny nad Igą Świątek dało jej awans do półfinału Australian Open i potwierdziło, że jest w wielkiej formie. Kazachska tenisistka wygrała aż 18 z ostatnich 19 spotkań, w Melbourne prezentuje tenis z najwyższej półki. Środowy mecz był jej pierwszym naprawdę wymagającym testem w tegorocznym turnieju, który zdała bez zastrzeżeń — szczególnie w drugim secie, całkowicie zdominowanym przez Rybakinę" - w takich słowach Rybakiną zachwyca się portal puntodebreak.com. 

Dla Igi Świątek przynajmniej do przyszłego roku największym sukcesem w Australian Open pozostanie dwukrotny półfinał w latach 2022 i 2025. Rybakina o wielki finał powalczy z Jessicą Pegulą. 

