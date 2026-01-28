Ależ niespodzianka w meczu Polaka na Australian Open! Wielki sukces

28 stycznia 2023 roku - właśnie wtedy Jan Zieliński grał w jedynym finale turnieju wielkoszlemowego w grze podwójnej w swojej karierze. Polak w parze z Monakijczykiem Hugo Nysem uległ w finale Australian Open duetowi: Rinky Hijikata/Jason Kubler 4:6, 6:7(4).

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

Wielki sukces Polaka. Jan Zieliński jest w półfinale Australian Open

Jan Zieliński w tegorocznym Australian Open gra w parze z 31-letnim Brytyjczykiem Luke Johnsonem. W nocy z wtorku na środę czasu polskiego zmierzyli się w ćwierćfinale z duetem rozstawionym w turnieju z numerem "4" - Marcelo Arevalo/Mate Pavić (Salwador, Chorwacja). W pierwszym secie były gigantyczne emocje. Trwał on 50 minut i zakończył się tie-breakiem. W nim przy stanie 5:5 Polak z Brytyjczykiem wygrali dwa najważniejsze punkty.

Drugi set był popisem Zielińskiego i Johnsona. Dwa razy przełamali swoich rywali i pewnie wygrali 6:2, i duża niespodzianka stała się faktem, bo to rywale byli faworytami meczu. Trwał on godzinę i szesnaście minut. Polak z Brytyjczykiem mieli więcej winnerów (31-24) i popełnili o jeden mniej niewymuszonych błędów (8-9).

Dzięki temu Jan Zieliński nieco poprawił sobie humor po odpadnięciu już w 1. rundzie w rywalizacji w mikście. "Su-Wei Hsieh i Jan Zieliński, mistrzowie Australian Open 2024, przegrywali teraz w I rundzie 4:6, 2:4, ale potrafili doprowadzić do wielkich emocji i tie-breaka. W nim Polak po jednej z akcji upadł na kort. Ostatecznie Hsieh-Zieliński przegrali 4:6, 6:7" - pisaliśmy wtedy w relacji z meczu.

"Czasem obronienie piłki meczowej we wstępnej fazie turnieju potrafi napędzić jak nic innego. Jan Zieliński i Luke Johnson już w 1. rundzie byli o jedną piłkę od pożegnania się z Australian Open. Minęło kilka dni i są o krok od awansu do finału. Tenis lubi tworzyć takie historie" - napisał w serwisie X dziennikarz Szymon Przybysz.

Zieliński/Johnson są zatem w półfinale Australian Open, a przecież grali dopiero wspólnie zaledwie cztery razy. W walce o finał zmierzą się z duetem z Australii: Jason Kubler/Marc Polmans.

Ćwierćfinał debla mężczyzn Australian Open: Zieliński/Johnson - Arevalo/Pavić 7:6 (7:5), 6:2