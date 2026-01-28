Powrót na stronę główną

Tak wygląda ranking WTA po porażce Świątek w ćwierćfinale Australian Open

Iga Świątek nie awansowała do trzeciego w karierze półfinału Australian Open, bo przegrała z Jeleną Rybakiną 5:7, 1:6. W efekcie nie zmniejszyła strat w rankingu WTA do Aryny Sabalenki.
Fot. Hollie Adams / REUTERS

Iga Świątek nie awansowała do trzeciego w karierze półfinału turnieju wielkoszlemowego - Australian Open. Wiceliderka światowego rankingu w nocy z wtorku na środy czasu polskiego przegrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 5:7, 1:6. - Polka przegrała w pewnym momencie pięć gemów z rzędu. W kluczowym momencie nie mogła uwierzyć w to, że rywalka trafiła w samą linię - pisał w relacji z meczu Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

Iga Świątek nie zmniejszy strat do Aryny Sabalenki w rankingu WTA

W czołówce rankingu WTA po porażce Świątek z Rybakiną nie wystąpiły żadne znaczące zmiany. Przed meczem z Kazaszką Polka była na drugim miejscu i traciła do Sabalenki 2492 punkty. Teraz po porażce Świątek nie dopisała kolejnych punktów i ma identyczną stratę do Białorusinki. 

Świątek nie może być pewna zachowania drugiej lokaty - wciąż wyprzedzić ją może Amerykanka Amanda Anisimowa. Jednak potrzebne jest jej do tego zwycięstwo w Melbourne. Anisimowa w ćwierćfinale zmierzy się ze swoją rodaczką, Amerykanką Jessicą Pegulą. 

Tak wygląda ranking WTA po porażce Igi Świątek w ćwierćfinale Australian Open

  1. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 10470 punktów (max. 11690)
  2. Iga Świątek - 7978 (max. 9548)
  3. Amanda Anisimova (USA) - 6680 pkt (max. 8250)
  4. Coco Gauff (USA) - 6423 pkt (max. 7993)
  5. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 6390 pkt (max. 7610)
  6. Jessica Pegula (USA) - 5753 pkt (max. 7323)
  7. Mirra Andriejewa (Rosja) - 4731 pkt
  8. Jasmine Paolini (Włochy) - 4267 pkt
  9. Belinda Bencic (Szwajcaria) - 3342 pkt
  10. Elina Switolina (Ukraina) - 2983 pkt

