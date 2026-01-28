Tyle Iga Świątek zarobiła za to, co zrobiła na Australian Open. Lepiej usiądźcie

Iga Świątek swoje marzenia o triumfie w Australian Open musi odłożyć przynajmniej do przyszłego roku. Wiceliderka światowego rankingu przegrała 5:7, 1:6 w ćwierćfinale z Jeleną Rybakiną (Kazachstan, 5. WTA). - Polka przegrała w pewnym momencie pięć gemów z rzędu. W kluczowym fragmencie rywalizacji nie mogła uwierzyć w to, że rywalka trafiła w samą linię. - Pokaz mocy Rybakiny! - podsumowali komentatorzy - pisał Dominik Senkowski w relacji z meczu.

Tyle Iga Świątek zarobiła w Australian Open 2026

Mimo porażki, Iga Świątek w tegorocznym Australian Open i tak zarobiła wielkie pieniądze. Po zwycięstwie nad Inglis w IV rundzie wiceliderka rankingu WTA zainkasowała 500 tysięcy AUD, a więc 1,8 mln zł. Teraz Świątek miała szansę dostać 840 tys. AUD (ok. 3,1 mln zł). Wiadomo jednak, że tych pieniędzy nie otrzyma. Wyjedzie z Australii bogatsza o 1,8 mln złotych.

"Pula nagród wyniesie 111,5 mln dol. australijskich, co stanowi wzrost o prawie 16 proc. w porównaniu z 2025 r. To największy wzrost w historii turnieju. Nagrody pieniężne będą rosły w każdej rundzie. Mistrzowie singla mężczyzn i kobiet zarobią po 4,15 mln dol. australijskich, czyli o 19 proc. więcej niż w ubiegłym roku" - ogłosili organizatorzy Australian Open jeszcze przed rozpoczęciem imprezy.

Tyle można zarobić w Australian Open: