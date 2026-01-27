Kerber wprost nazwała to, co dzieje się ze Świątek. "Musi to zablokować"

Iga Świątek i Jelena Rybakina to dwie z czterech tenisistek, które mogą sobie jeszcze zapewnić miejsce w półfinale Australian Open. Pozostałymi są Jessica Pegula i Amanda Anisimova. Zwyciężczynie pojedynków tej czwórki utworzą drugą parę półfinałową. W pierwszej zagrają Aryna Sabalenka i Elina Switolina. Głos przed ćwierćfinałem AO z udziałem Świątek zabrała słynna niemiecka mistrzyni wielkoszlemowa.

Kerber mówi wprost. Chodzi o presję Igi Świątek

- To zawsze była inna presja i masz ją w głowie. To dlatego, że to tylko Wielki Szlem, którego potrzebujesz, żeby wygrać wszystkie cztery. Więc na pewno masz to w głowie. Iga musi to zablokować, ale jest młoda. Wiesz, jeśli nie uda się w tym roku, to może w przyszłym. Ma jeszcze kilka lat przed sobą i jestem pewna, że da radę - powiedziała w rozmowie z oficjalną stroną internetową turnieju.

Angelique Kerber w swojej karierze wygrała trzy z czterech turniejów wielkoszlemowych. W 2016 roku triumfowała w US Open i Australian Open. Na Antypodach pokonała wówczas Serenę Williams. W 2018 roku okazała się najlepsza na Wimbledonie. Nigdy nie udało się jej wygrać zmagań na kortach Rolanda Garrosa, choć dwa razy dochodziła do ćwierćfinałów: w 2012 i 2018 roku.

Czy Świątek w tym roku przełamie "klątwę" Australian Open? Jej kolejna rywalka - Jelena Rybakina - grała już o tytuł w Australii. W 2023 roku w finale przegrała jednak z Aryną Sabalenką.

- Myślę, że jest w stanie to zrobić, bo jest naprawdę silna. Gra tu dobrze i ma też dobre wspomnienia, więc wiesz, jeśli czuje się dobrze, jest w stanie wygrać. Myślę, że jest silna psychicznie, więc mam nadzieję, że uda jej się znieść presję, bo nie można myśleć o każdym meczu, że to jest ten Wielki Szlem, który trzeba wygrać żeby wygrać Wielkiego Szlema - dodała Kerber.