To musi zmienić Iga Świątek. "Trudno tu mówić o rozwoju"

Iga Świątek w czwartej rundzie Australian Open nie miała najmniejszych problemów z pokonaniem Maddison Inglis (6:0, 6:3). Nasza najlepsza tenisistka rozgrywa bardzo dobry turniej, jednak w jej grze wciąż pojawiają się mankamenty, które były szczególnie widoczne w meczach z wymagającymi rywalkami.

Dawid Celt komentuje co powinna zmienić Świątek. "Tego trzeba się uczyć w emocjach"

Dawid Celt w programie "Misja Sport" Przeglądu Sportowego zauważa, że dużym problemem Igi Świątek jest brak innych rozwiązań, w momentach kiedy plan A przestaje działać. Trener podkreśla, że zawodniczka musi chcieć się uczyć tych zmian, a najlepszą metodą są warunki meczowe kiedy pojawiają się emocje i presja.

- Dużo mówi się o planach B, C, A itd. u Igi. Wiadomo, jaki jest u niej plan A - fizyczność, nałożenie intensywności gry na przeciwniczkę, dominowanie i kontrolowanie poszczególnych wymian, ale kiedy to nie działa i ktoś zaczyna ją dominować, to ludzie mówią plan B, plan C. A ostatnio Piotr Sierzputowski powiedział i ja się z tym zgadzam, że można o tym mówić, ale trzeba mieć do tego narzędzia - powiedział Dawid Celt w programie "Misja Sport" Przeglądu Sportowego.

- Przede wszystkim zawodnik musi chcieć tych zmian, musi w nie wierzyć. Jeżeli tego nie ma, to żaden trener tego nie wdroży. Wiem, że te rzeczy jak slajsy, woleje czy skróty są na treningu robione przez Igę od lat, ale przychodzi mecz i to jest prawdziwy moment, kiedy trzeba to implementować i sprawdzać. Jeżeli samemu będąc na korcie, nie podejmujesz takich decyzji, no to trudno tu mówić o rozwoju. Tego trzeba się uczyć w emocjach i pod presją - dodał Dawid Celt w programie "Misja Sport".

"To jest największy błąd"

Dawid Celt dyskutował również w programie z Tomaszem Wolfke na temat roli trenera. Oto co uznał za największy błąd w pracy trenerskiej.

- Myślę, że Tomek między wierszami chce powiedzieć to, że trenerzy mogą się bać stracić pracę i robią tak, żeby zawodnikowi pasowało. To jest największy błąd. Jeżeli trener boi się, że straci pracę, to nie jest trenerem. Praca trenerska ma się sprowadzać do tego, że trener jest autorytetem. Przede wszystkim nie jest przyjacielem i ma nie robić dobrze zawodnikowi, a coraz częściej trener zaczyna się podporządkowywać do zawodnika, żeby chronić swój tyłek [...] Zawodnik nie musi go kochać, ale musi szanować - ocenił w programie "Misja Sport" Dawid Celt.

Iga Świątek w ćwierćfinale Australian Open zagra z Eleną Rybakiną. Spotkanie odbędzie się o godzinie 1:30 w nocy, czasu polskiego. Reprezentantka Kazachstanu w czwartej rundzie pokonała 6:1, 6:3 Elise Mertens.