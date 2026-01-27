Wszyscy czekają na hit Świątek - Rybakina, a tu takie słowa. "Potrafi ją przytłoczyć"

Patrząc na dyspozycję, formę, możliwości i potencjał obu tenisistek, można żałować, że grają ze sobą w ćwierćfinale, a nie później. Dla Igi Świątek to będzie też pierwszy bardzo poważny test podczas Australian Open. Co prawda zaliczyła już trzysetowy bój z Anną Kalinską, ale Jelena Rybakina jest jednak o półkę wyżej od Rosjanki.

Legenda wskazuje na Świątek przed hitem Australian Open

Zarówno Świątek, jak i Rybakina mają swoje argumenty przed nadchodzącym ćwierćfinałem. Reprezentantka Kazachstanu przede wszystkim dysponuje bardzo dużą siłą uderzenia. Z kolei Świątek lepiej porusza się na korcie. W dodatku pora dnia także powinna sprzyjać Polce. Nasza tenisistka woli grać mecze za dnia, jak najwcześniej. Jej spotkanie z Rybakiną otworzy dzień meczowy na kortach w Melbourne.

Zdaniem Andy'ego Roddicka Świątek powinna lepiej wyglądać w tym spotkaniu. Amerykanin przekonuje, że Polka potrafi wyjątkowo dobrze grać przeciwko Rybakinie i ma na nią sposób. Uważa, że Świątek może sprawić problemy Rybakinie przede wszystkim drugim serwisem, dobrymi kontrami i returnami. A gdy ta zacznie się gubić, Świątek może przejść do mocniejszej ofensywy.

- Myślę, że Iga jest jedną z niewielu zawodniczek, które potrafią wytrącić Rybakinę z równowagi. Rybakina uderza mocno. Dobrze się porusza, ale nie lubi być atakowana, kiedy jest w ruchu. Jeśli złapie rytm i odpowiednio się ustawi, żeby trafić w piłkę, to jest naprawdę dobrze u niej. Ale Iga potrafi ją po prostu przytłoczyć. Myślę, że potrafi całkiem dobrze odebrać piłkę. Potrafi zaatakować Rybakinę drugim serwisem, ruszyć do przodu przy pierwszej piłce - ocenił Roddick w swoim podcaście tenisowym.

Drabinka tak się ułożyła, że Rybakina i Świątek trafiły na siebie w 1/4 finału. Roddick jest zdania, że ten pojedynek powinien mieć miejsce w późniejszej fazie.

- Mamy dwie zawodniczki, które osiągnęły szczyt formy. Ćwierćfinał wydaje się być naprawdę wczesnym etapem, jak na takie spotkanie. To będzie bardzo ważny mecz - stwierdził.

Mecz Jelena Rybakina - Iga Świątek w nocy z wtorku na środę o godzinie 1:30 czasu polskiego.