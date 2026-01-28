Niebywałe, co zrobiła Iga Świątek. Tak została ukarana

To miał być hit tegorocznych ćwierćfinałów Australian Open. Słynny w przeszłości amerykański tenisista Andy Roddick podkreślał nawet, że do takiego pojedynku powinno dojść na późniejszym etapie i wiele osób to zdanie podzielało. Szkoda tylko – z perspektywy kibiców Igi Świątek – że po pierwszym secie temperatura meczu drastycznie spadła, a na dobre dały o sobie znać demony drugiej rakiety globu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

Te dwa słowa prześladują od jakiegoś czasu Świątek. Inna liga i niewykorzystane szanse

"Spokój" i "panika" - to te dwa słowa co chwilę pojawiały się w kontekście Polki w tegorocznej edycji turnieju w Melbourne. Pierwszego zawsze w którymś momencie brakowało, a druga pojawiała się nadmiernie często. Nieraz w niespodziewanym momencie.

Nie ujmując nic 130. w rankingu WTA Yue Yuan, 44. Marie Bouzkovej, 168. Maddison Inglis, a nawet 33. Annie Kalinskiej, ale mecz z żadną z nich nie stanowił weryfikacji dla Świątek. Choć w pamięci została zapaść, jaką druga rakieta globu zaliczyła po wygraniu z Rosjanką w trzeciej rundzie seta otwarcia 6:1 (mecz skończył się wynikiem 6:1, 1:6, 6:1) i pięć słów, które wtedy wypowiedziała.

Ale Rybakina - zwłaszcza w obecnej formie - to zupełnie inna liga. Potwierdziła to choćby ostatnią serią bardzo dobrych występów, wygrywając 17 z 18 ostatnich meczów. Oraz tym, że w drodze do środowego ćwierćfinału nie straciła seta. Można było być więc niemal pewnym, że w pojedynku z piątą zawodniczką świata kara za momenty słabości będzie surowa. I tak właśnie było. Tym większa szkoda, że na początku nie skorzystała z ważnych szans, które wtedy dostała.

Rybakina to w pewnym stopniu kobiecy odpowiednik Huberta Hurkacza, bo bazuje w dużym stopniu na potężnym serwisie. Ale na początku meczu ten element nie prezentował się u niej okazale. Dlatego też, gdy Świątek dorzuciła dobre taktycznie returny, to zaliczyła przełamanie. Blisko drugiego była też w trzecim gemie, ale od stanu 0:40 rywalka zaczęła wreszcie podaniem bardziej pomagać sobie, a nie przeciwniczce. Na tym się nie skończyło - potem były jeszcze podwójne błędy i pierwsze oznaki frustracji, ale pochodząca z Rosji, a reprezentująca Kazachstan zawodniczka zachowała nerwy na wodzy. Zrobiła więc to, czego brakowało u Polki.

"Niebezpieczne rozwiązanie". Pierwsze i ostatnie załamanie

- Dwa razy w jedno miejsce to jest niebezpieczne rozwiązanie. Nawet, gdy piłka posyłana jest do forhendu Rybakiny, to nie jest tak, że ta będzie popełniać te błędy cały czas - wskazywał w połowie seta komentujący mecz w Eurosporcie Dawid Celt.

A po chwili kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Bilie Jean King przypominał, że Świątek nie może na szybkie uderzenie próbować odpowiadać jeszcze szybszym. Bo w pojedynku z tak mocno uderzającą piłkę rywalką jak Kazaszka nie ma to sensu.

- Musi mniej dodawać. Po prostu zmieścić piłkę w korcie. To jest do zrobienia przy zachowaniu trochę większego spokoju - powtarzał ekspert.

Zdobywczyni sześciu tytułów wielkoszlemowych do końca tej odsłony próbowała utrudniać zadanie świetnie czującej się na szybkich kortach przeciwniczce. Podczas przerwy, przy wyniku 4:5, siedziała z zamkniętymi oczami i powtarzała sobie coś pod nosem. Być może sama do siebie apelowała wtedy właśnie o spokój, mając świadomość, że zbliża się kluczowa część tej odsłony. Ale w 12. gemie właściwie podarowała rywalce pierwszą piłkę setową. W wyniku nadmiernego pośpiechu posłała piłkę poza pole gry. Po chwili co prawda się zrehabilitowała, ale to było tylko odroczenie wyroku.

Celt w wywiadzie dla Sport.pl przed rozpoczęciem turnieju w Melbourne też podkreślał jasno, co będzie kluczowe.

- Im Iga jest spokojniejsza, tym jej gra jest lepsza. Im więcej nerwów, tym szybciej ta dobra gra się kończy, trwa do pierwszego załamania - zaznaczył.

To załamanie w środę nadeszło po secie otwarcia. Rybakina rozkręciła się na dobre, a Polka - mimo kilku prób nawiązania jeszcze walki - stała się dla niej jedynie tłem. Kazaszka mądrze nieraz zwalniała grę, a Świątek zamiast próbować wejść w dłuższe wymiany, które wcześniej przynosiły jej sukcesy, znów próbowała kończyć akcje przy pierwszej nadarzającej się okazji i zwykle kończyło się to stratą przez nią punktu.

Navratilova i Davenport przeczuwały kłopoty Świątek. Australian Open to nie Wimbledon

Martina Navratilova i Lindsay Davenport przed tym pojedynkiem na antenie Tennis Channel zwracały uwagę, że Polka zwykle potrzebuje dużej liczby meczów, by nabrać pewności siebie w turnieju. Obie legendy przyznawały też, że nie było jej widać ani podczas wcześniejszego występu w United Cup, ani po tym występie.

- Ciekawe, czy uda jej się - tak, jak w Wimbledonie - przekonać samą siebie, że chociaż nigdy wcześniej nie grała w Melbourne swojego najlepszego tenisa, to właśnie w tym roku jej się to uda – analizowała Davenport, nawiązując do niespodziewanego ubiegłorocznego triumfu Świątek.

Jak widać, nie udało się. A potwierdziło się jedynie, że przegrane z Amerykanką Coco Gauff (4. WTA) i Szwajcarką Belindą Bencić (11.) w United Cup to nie drobna, nieszkodliwa wpadka, a część większego problemu. W środę bowiem nie tylko po raz drugi z rzędu i szósty w karierze przegrała z Rybakiną, ale i zaliczyła czwartą kolejną porażkę z rywalką z Top10. 24-latka od jakiegoś już czasu nie może znaleźć recepty na rywalki ze światowej czołówki. Nie idzie jej także dobrze z przeciwniczkami plasującymi się w drugiej dziesiątce tego zestawienia.

Świątek po raz pierwszy w karierze odpadła w ćwierćfinale turnieju w Melbourne i musi odłożyć co najmniej na rok marzenia o karierowym Wielkim Szlemie. Do skompletowania go brakuje jej właśnie triumfu w Australian Open, w którym dwukrotnie (2022, 2025) zatrzymała się na półfinale.