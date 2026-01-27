Kto teraz rządzi w kobiecym tenisie? Znamy już zdanie kibiców

Finał Wimbledonu zakończony wynikiem 6:0, 6:0 był jednym z najmocniejszych występów Igi Świątek w seniorskiej karierze. Pierwszy tytuł na trawie i szósty triumf wielkoszlemowy wywołały szeroką dyskusję nie tylko o samym meczu, ale też o układzie sił w kobiecym tenisie. To właśnie w tym kontekście pod naszym tekstem pojawiła się ankieta dotycząca tego, która tenisistka jest obecnie najlepsza. Sondę, której wyniki opisujemy, znajdziesz TUTAJ.

Przewaga Świątek nie pozostawia wątpliwości. Wyniki sondy są jednoznaczne

Oddane głosy pokazują wyraźną przewagę Igi Świątek nad rywalką, co najlepiej oddają przedstawione liczby. Iga Świątek zdobyła 76,49 proc. wszystkich głosów, co przełożyło się na 17 972 wskazania i zdecydowane zwycięstwo w sondzie, będące bezpośrednią reakcją na jej dominujący występ w finale Wimbledonu (wynik z dnia 27.01.2026 rok). Wielu głosujących podkreślało skalę zwycięstwa oraz sposób, w jaki Świątek kontrolowała przebieg meczu. Dla czytelników ważna była nie tylko wygrana, ale też styl, w jakim została osiągnięta, bo finał trwał niespełna godzinę i nie pozostawił złudzeń co do różnicy poziomów.

Sabalenka daleko w tyle w głosowaniu. Czytelnicy jasno ocenili hierarchię

Aryna Sabalenka, mimo pozycji liderki rankingu WTA, zebrała w głosowaniu znacznie mniejsze poparcie. Na Białorusinkę zagłosowało 11,24 proc. uczestników sondy, czyli 2642 osoby, co pokazało, że dla wielu kibiców sama pozycja w rankingu nie jest wystarczającym argumentem, jeśli nie idą za nią przekonujące występy w kluczowych meczach. Część głosów sugerowała, że półfinałowa porażka na Wimbledonie miała wpływ na ocenę Białorusinki. Czytelnicy oceniali formę przez pryzmat najważniejszych spotkań, a te w ostatnich turniejach wielkoszlemowych nie układały się po jej myśli.

Niezdecydowani też zabrali głos. Nie wszyscy chcą wskazywać jedną liderkę

W sondzie pojawiła się także wyraźna grupa osób, które nie chciały jednoznacznie wskazać lepszej tenisistki. Odpowiedź ''trudno powiedzieć'' wybrało 12,27 proc. głosujących, czyli 2882 osoby, co pokazuje, że część czytelników uznaje rywalizację w kobiecym tenisie za bardzo zmienną. Takie odpowiedzi pokazują też, że mimo dominacji Świątek w ostatnim finale część kibiców wstrzymuje się z ostatecznymi ocenami. Dla nich kluczowe będą kolejne turnieje i bezpośrednie starcia czołowych zawodniczek, które mogą jeszcze zmienić obraz rywalizacji.