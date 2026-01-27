Gauff puściły nerwy. Pokazali, jak zareagowała na klęskę w Australian Open

Coco Gauff takiego pożegnania z Australian Open raczej nie zakładała. Trzecia rakieta świata z pewnością pragnęła pobić swój najlepszy wynik w tym turnieju (półfinał z 2024 r.) i wystąpić w wielkim finale. Tak się jednak nie stanie. Odpadła bowiem już w ćwierćfinale i to po występie, o którym będzie chciała jak najszybciej zapomnieć.

REKLAMA

Zobacz wideo Nokaut Świątek, a teraz mecz prawdy! Jak zatrzymać wielką rywalkę?

Gauff odpadła z AO i się zaczęło. Oto co zrobiła. "Wyładowała frustrację"

We wtorkowym meczu z Jeliną Switoliną Gauff nie spędziła na korcie nawet godziny. Amerykance przytrafił się zdecydowanie słabszy dzień. W trakcie całego spotkania popełniła aż 26 niewymuszonych błędów, co bezwzględnie wykorzystała dobrze dysponowana rywalka. W zaledwie 59 minut pokonała ją 6:1, 6:2. W trakcie gry Gauff momentami wyglądała na kompletnie zagubioną. W jej mowie ciała dało się odczuć bezradność i frustrację. Podczas pożegnania ze Switoliną nie okazywała jednak negatywnych emocji. Te w pełni puściły dopiero, gdy schodziła z kortu.

Zobacz też: Legenda wskazuje palcem: to ona wygra Australian Open

Wówczas kamery ESPN zarejestrowały przejmującą scenę. Gdy Gauff zaraz po zakończonym meczu szła korytarzem, nagle postanowiła wyładować swoją złość. Raz za razem z całej siły uderzała rakietą o podłogę.

Jej zachowanie momentalnie zaczęli komentować zaniepokojeni fani. "Przykro na to patrzeć", "Nie ma co się dziwić, to jedyny sposób, by wyładować frustrację", "Nie jestem zaskoczony, ten występ był cholernie żałosny", "Wyładowała swoją frustrację rakietą poza kortem. Nie była pozbawiona klasy, jak inne zawodniczki, które robią to na korcie po przegranej i angażują w to innych graczy" - pisali na platformie X.

Gauff kolejną szansę na triumf w Australian Open będzie miał dopiero za rok. Tymczasem do półfinału awansowała Switolina, która zagra teraz z liderką światowego rankingu Aryną Sabalenką.