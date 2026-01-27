Absolutna sensacja w ćwierćfinale Gauff. Totalna demolka w 59 minut

Coco Gauff przed rozpoczęciem Australian Open uchodziła za jedną z głównych faworytek do końcowego zwycięstwa. Nadziei na dobry wynik na pewno dodała jej wygrana nad Igą Świątek w United Cup. Tymczasem przygoda Amerykanki z turniejem zakończyła się już w ćwierćfinale. We wtorek zatrzymała ją Jelina Switolina.

Gauff nie wiedziała, co się dzieje. Gigantyczny blamaż w ćwierćfinale AO

12. w rankingu WTA Ukrainka jedną niespodziankę w tegorocznej imprezie w Melbourne już sprawiła. W IV rundzie niespodziewanie ograła Mirrę Andriejewą 6:2, 6:4. Do starcia z Gauff również podeszła bez kompleksów i Od razu zanotowała przełamanie. 21-latka błyskawicznie się zrewanżowała, ale później nastąpiło coś niesłychanego.

Gauff zaczęła grać wyjątkowo kiepsko i masowo popełniała błędy. W całej pierwszej partii miała ich aż 14, w tym pięć podwójnych serwisowych. Nic więc dziwnego, że przegrywała gem za gemem. Cała partia potrwała zaledwie 29 minut i zakończyła się zaskakująco pewną wygraną Switoliny 6:1.

Gauff popełniała błąd za błędem. To musiało się tak skończyć

W drugiej odsłonie niewiele się jednak zmieniło. Gauff wciąż pozostawała w dołku i na dzień dobry oddała trzy pierwsze gemy. Wtedy też z bezradnością w oczach zaczęła spoglądać w kierunku swojego boksu. Wkrótce nieco się otrząsnęła i kolejnego już wygrała. Na niewiele się to zdało, bo Switolina wyczuła swój moment. Grała na dużym ryzyku i była w tym skuteczna. W drugim secie posłała trzy asy serwisowe i miała siedem winnerów. Pozwoliła Gauff ugrać jeszcze jeden punkt, ale sama spokojnie utrzymywała swój serwis. Za to przy stanie 5:2 i podaniu rywalki wykorzystała pierwszą piłkę meczową.

Cały mecz trwał zaledwie 59 minut. Switolina wygrała 6:1, 6:2 i to ona zameldowała się w półfinale. Trudno się jednak dziwić, skoro Gauff w sumie popełniła aż 26 niewymuszonych błędów. O finał zwycięska Ukrainka zagra teraz z liderką światowych Aryną Sabalenką. Ta z kolei pokonała we wtorek inną reprezentantkę USA - Ivę Jović 6:3, 6:0.