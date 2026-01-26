Przed nami ćwierćfinały Australian Open, jedyną Polką na tym etapie rozgrywek jest Iga Świątek. Raszynianka w czwartej rundzie pokonała 6:0, 6:3 Maddison Inglis. W całym turnieju Polka straciła tylko jednego seta, mimo to nie dla wszystkich ekspertów należy do głównych faworytek wielkoszlemowej imprezy.

Safina wskazała główną faworytkę Australian Open. Ani słowa o Świątek

Dinara Safina zdradziła swoją główną faworytkę Australian Open, w filmie zamieszczonym na kanale YouTube „Bolshe!". Typ słynnej Rosjanki jest dość oczywisty, wskazała bowiem Arynę Sabalenkę.

"Czy ci się to podoba, czy nie, dla mnie faworytką jest Aryna" - stwierdziła Safina, cytowana przez portal Championat.com.

Rosjanka w swoich rozważaniach zupełnie pominęła Igę Świątek. Safina została również dopytana o inne zawodniczki, wskazano Coco Gauff i Amandę Anisimową, kolejny raz nie wspominając ani słowem o Świątek.

"Osobiście nie widzę Gauff jako kandydatki do tytułu, nie wiem dlaczego. Robi ostatnio postępy" - zauważa Safina, cytowana przez Championat.com.

"Myślę, że Anisimowa ma jeszcze większe szanse na zdobycie tytułu na kortach twardych niż na trawie i 100% na kortach ziemnych. Czy uda jej się wygrać w Australii? Jakoś nie wierzę, że może, mimo że całkiem pewnie przeszła przez swoją drabinkę. Może jej pomóc to, że Sabalenka i Rybakina przyciągają najwięcej uwagi. To działa na korzyść Amandy" - dodała Safina.

Rosjanka wspomniała o ćwierćfinałowej rywalce Igi Świątek, czyli Elenie Rybakinie. Reprezentantka Kazachstanu w czwartej rundzie w dwóch setach pokonała Elise Mertens. Spotkanie 1/4 finału odbędzie się 28 stycznia.