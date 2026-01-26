W Rosji wrze po tym, co się stało. "Nie widzę żadnych perspektyw"

0 - tylu rosyjskich zawodników (oczywiście grają pod neutralną flagą ze względu na inwazję na Ukrainę) awansowało do ćwierćfinałów Australian Open w grze pojedynczej. Najdłużej utrzymywali się Mirra Andriejewa (7. WTA) i Daniił Miedwiediew (12. ATP), ale w czwartej rundzie przegrali swoje mecze. Przez co Rosja opłakuje brak przedstawiciela w najlepszej ósemce kobiet i mężczyzn po raz pierwszy od 2018 r.

Rosjanie wylewają frustrację po klęsce w Australian Open. Obrywa się Mirrze Andriejewej

Rozżalony jest Andriej Czesnokow, były numer dziewięć w rankingu ATP i finalista Pucharu Davisa z 1995 r. - Występ Rosjan w Australian Open był słaby. Totalnie zawalili sprawę! Miałem nadzieję, że ktoś dotrze chociaż do ćwierćfinału. Sznajder rozegrała dobry mecz ze Switoliną. Było ciekawie, ale miała pecha. Występ Andriejewej był raczej bierny. Nie widzę żadnych perspektyw - ocenił w rozmowie z serwisem championat.com.

Czesnokow skupił się zwłaszcza na 18-latce, która jeszcze przed porażką z Eliną Switoliną (12. WTA) miała kłopoty. - Mirra rozegrała mecz z Eleną-Gabrielą Ruse. Powiedziałem Jewgienijowi Kafielnikowowi: "Z taką grą nie ma przyszłości". Wyłączyłem tenis, nie byłem zainteresowany - wyznał.

- Ruse prowadziła grę, wygrywała piłki, ale popełniała też błędy. Mirra grała pasywnie. Wynik może być pozytywny, ale przy takiej grze nie widzę żadnych perspektyw ani przyszłości. Nie widzę, żeby Mirra miała awansować w rankingu - dodał.

Mirra Andriejewa "musi się bardziej postarać"

Mniej stanowcza, ale dalej krytyczna w osądach była Dinara Safina, była liderka rankingu WTA. - Wiedziałam, że nie będzie jej łatwo. Szczerze mówiąc, z takimi zawodniczkami jak Elina musi się bardziej postarać. One są doświadczone, nie są już juniorkami, i przestudiowały styl gry Mirry. Elina była bardzo dobrze przygotowana i grała bardzo mądrze, nie pozwalając Mirze wykorzystać swoich mocnych stron. Niestety, Mirra nie była w stanie się pozbierać, gdy plan A nie zadziałał - powiedziała 39-latka w filmie zamieszczonym na youtube'owym kanale o nazwie "Więcej!" (cytat za: championat.com).

Na wielkoszlemowy tytuł w grze pojedynczej Rosjanie czekają od września 2021 r., gdy Daniił Miedwiediew triumfował w US Open.