Ukrainka ostro zaatakowała Sabalenkę. Jest odpowiedź. O tym będzie głośno

Aryna Sabalenka nie zwalnia tempa podczas Australian Open. Białorusinka w wielkoszlemowym turnieju nie straciła jeszcze nawet jednego seta, do ćwierćfinału awansowała dzięki wygranej 6:1, 7:6 z Victorią Mboko. Duże emocje pojawiły się na pomeczowej konferencji prasowej.

Ukraińska tenisistka w mocnych słowach oceniła współpracę Sabalenki z Gucci. "Co jest nie tak, z tym światem"

Aryna Sabalenka została w ostatnim czasie ambasadorką słynnej marki Gucci. Współpraca nie wszystkim się spodobała. W mocnych słowach w mediach społecznościowych, wspólne działania włoskiego domu mody i liderki rankingu WTA oceniła ukraińska tenisistka, Ołeksandra Olijnikowa. Sabalenka została przez nią nazwana "zwolenniczką krwawego dyktatora".

"Zwolenniczka krwawego dyktatora zostaje ambasadorką topowej marki. Co jest nie tak z tym światem, od kiedy ludzie zaczęli bardziej cenić mocny serwis i forhendy niż zrujnowane życie" - napisał na relacji na Instagramie Olijnikowa, cytowana przez "Daily Mail".

Sabalenka odniosła się do słów Ukrainki. "Jestem za pokojem"

Na pomeczowej konferencji prasowej o wpis Ukrainki w mediach społecznościowych oraz swój stosunek do trwającej wojny została zapytana sama zainteresowana. Oto jak Sabalenka odniosła się do słów Olijnikowej.

- Uważam, że każdy ma prawo do własnego zdania i może korzystać ze swoich mediów społecznościowych jak chcę. Wyraźnie mówiłam już wcześniej, że jestem za pokojem. Nic się nie zmieniło, to wszystko co mogę powiedzieć - w takich sposób słowa Olijnikowej skomentowała Sabalenka.

Aryna Sabalenka w ćwierćfinale Australian Open zagra z zaledwie 18-letnią Ivą Jovic. Amerykanka w czwartej rundzie pokonała Julię Putincewą. Spotkanie 1/4 finału odbędzie się 27 stycznia.