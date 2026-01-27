Cały świat widział, co zrobiła Iga Świątek. Moment prawdy

Iga Świątek nie miała kłopotów z ograniem Maddison Inglis w czwartej rundzie Australian Open. Polka pokonała w Melbourne 168. na świecie Australijkę 6:0, 6:3. Reprezentantka gospodarzy do imprezy dostała się przez eliminacje, była jedną z największych niespodzianek w drabince.

"Początek drugiego seta mógł zaskoczyć. Świątek straciła serwis, a rywalka ucieszyła się tak, jakby to był już koniec, i to szczęśliwy dla niej koniec spotkania. Ale po chwili to Polka podkręciła tempo, posłała nawet dropszota, co pokazuje, jak pewnie czuła na korcie. I zwyciężyła w 73 minuty" - analizuje dziennikarz Sport.pl Dominik Senkowski.

Dla Polki to szósty turniej wielkoszlemowy z rzędu, w którym dotarła co najmniej do najlepszej "ósemki". Została tym samym najmłodszą zawodniczką od czasu Sereny Williams, która osiągnęła podobną serię w Wielkim Szlemie. W Australii najdalej zachodziła dotąd do półfinału - w sezonach 2022 i 2025.

W środę w ćwierćfinale Iga Świątek zmierzy się w hicie z piątą na świecie Jeleną Rybakiną. Czego Polka będzie potrzebować do wygranej? "Stabilnego serwisu, unikania niewymuszonych błędów, by nie grać zbyt agresywnie i zachować cierpliwość w wymianach. Do tego wiary, że może pokonać Rybakinę, jak czyniła to wcześniej. Kolejna rywalka Polki niedawno przegrała w Brisbane w ćwierćfinale z Karoliną Muchową, nie jest nie do pokonania" - wskazuje Senkowski.

Świątek prowadzi w bezpośredniej rywalizacji z Rybakiną 6:5. Ostatni raz panie zmierzyły się w oficjalnym meczu w listopadzie ubiegłego roku podczas imprezy WTA Finals w Rijadzie. Lepsza okazała się zawodniczka urodzona w Moskwie, choć wcześniej przegrała z Polką cztery spotkania z rzędu. Dodatkowo w grudniu panie spotkały się na pokazówce w Chinach, a tam zwyciężyła wiceliderka rankingu 6:3, 6:3.

