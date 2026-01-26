Iga Świątek bez problemów awansowała do ćwierćfinału Australian Open. Polka w IV rundzie pokonała 6:0, 6:3 kwalifikantkę z Australii Maddison Inglis (168. WTA). "Australijka po wygraniu jednego z gemów cieszyła się tak, jakby zwyciężyła w całym spotkaniu. Świątek może już szykować się do ćwierćfinałowego hitu z Jeleną Rybakiną" - pisał w relacji z meczu Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

Oto, co Iga Świątek napisała na kamerze. Trzy słowa

Iga Świątek po tradycyjnym, pomeczowym wywiadzie wzięła flamaster, podeszła do jednej z kamer i napisała na niej kilka słów. "Stay cool tomorrow", co można tłumaczyć: "trzymaj się jutro".

Świątek swoim wpisem nawiązała do pogody, która ma panować we wtorek w Melbourne. Przewiduje się, że upały mogą sięgać nawet 45 stopni!

"Jutro 45 stopni Celsjusza. Uważajcie na siebie, nie przepadam za takimi upałami. Niech nadejdzie chłodniejsza pogoda" - napisał w serwisie X użytkownik Kathy Savran.

To nie pierwszy raz w tegorocznym Australian Open, gdy są takie upały. Były one też w sobotę. Problemy z nimi miał Jannik Sinner, wielki faworyt turnieju. "W sobotę w Melbourne panują bardzo upalne warunki. Temperatura w cieniu przekracza 35 stopni Celsjusza. Te warunki zaczęły mocno doskwierać Jannikowi Sinnerowi, który w trzecim secie starcia z Eliotem Spizzirrim zaczął dosłownie słaniać się po korcie, zmagając się z kolejnymi skurczami" - pisała Agnieszka Piskorz ze Sport.pl

Zobacz także: Fortuna! Tyle Świątek już zarobiła za awans do ćwierćfinału Australian Open

Świątek w ćwierćfinale Australian Open zmierzy się z Jeleną Rybakiną (Kazachstan, 5. WTA). Pojedynek zostanie rozegrany w środę. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.