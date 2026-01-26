Tak wygląda ranking WTA po błyskawicznym awansie Świątek

Iga Świątek łatwo i szybko awansowała do ćwierćfinału Australian Open. Zwycięstwo nad Maddison Inglis zajęło Polce zaledwie 72 minuty. Wynik 6:0, 6:3 mówi sam za siebie - australijska kwalifikantka nie stanowiła żadnej przeszkody dla 24-latki.

Już przed meczem wiadomo było, że w przypadku wygranej Świątek zmierzy się w ćwierćfinale z Jeleną Rybakiną. Kazaszka również szybko pokonała Belgijkę Elise Mertens 6:1, 6:4. Będzie to dwunaste starcie między Świątek a Rybakiną. Bilans przemawia na korzyść Polki, ale nieznacznie - wiceliderka rankingu sześciokrotnie wygrywała takie pojedynki.

Szybko, łatwo i przyjemnie

Poniedziałkowy meczu czwartej rundy Świątek rozpoczęła bardzo dobrze. Jak na dłoni widać było różnicę poziomów między obiema tenisistkami - Inglis przed turniejem plasowała się na 168. lokacie w światowym rankingu. Australijka miała tylko jedną okazję na wygranie gema - niewykorzystaną. Świątek po raz pierwszy w tym turnieju zwyciężyła seta 6:0.

Druga partia zaczęła się jednak od przełamania serwisu Polki, ale Świątek natychmiast odpowiedziała tym samym. Wciąż widać było, że Australijka jest znacznie słabszą zawodniczką, jednak zaczęła sprawiać nieco więcej problemów. Zaczęła bronić własny serwis, miała też kolejnego break pointa. Świątek nie dała się jednak przełamać i zakończyła spotkanie, wygrywając seta 6:3.

Iga Świątek wciąż druga

W czołówce rankingu WTA nie wystąpiły żadne znaczące zmiany, w turnieju pozostają bowiem tenisistki zajmujące sześć pierwszych miejsc w tym zestawieniu. Z pierwszej dziesiątki wyleciała Madison Keys, która odpadła w Melbourne w czwartej rundzie i nie obroni tytułu sprzed roku - w rankingowym zestawieniu "na żywo" zajmuje 15. miejsce. Wyprzedzić może ją jeszcze Iva Jovic, ale by tak się stało, 20-latka musi wyeliminować Arynę Sabalenkę.

Z zawodniczek wciąż grających w Australian Open, to właśnie Białorusinka ma najwięcej do stracenia - rok temu grała w finale. Jednocześnie Sabalenka już na pewno będzie liderką rankingu po zakończeniu tegorocznego turnieju. Świątek z kolei nie może być pewna zachowania drugiej lokaty - wciąż wyprzedzić ją może jedna z Amerykanek: Amanda Anisimowa bądź Coco Gauff. Jednak potrzebne im jest do tego zwycięstwo w Melbourne.

Czołówka rankingu WTA po meczu Świątek - Inglis: