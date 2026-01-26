Było już po meczu. Rybakina ogłosiła ws. potencjalnego hitu ze Świątek

Jelena Rybakina bez większego problemu zwyciężyła z Belgijką Elise Mertens 6:1, 6:4 w czwartej rundzie Australian Open. Spotkanie trwało ledwie 78 minut. Kazaszka awansowała do ćwierćfinału Australian Open po raz pierwszy od 2023 roku. W tej edycji turnieju zagrała w finale, ale tam uległa w trzech setach Arynie Sabalence.

Rybakina nie wypadła dobrze w ubiegłosezonowych turniejach wielkoszlemowych. Trzykrotnie przegrywała mecze o awans do ćwierćfinału, a najsłabiej poradziła się w Londynie - tam przegrała rundę wcześniej. Rok 2026 zaczyna więc od poprawy swojego zeszłorocznego wyniku.

Jelena Rybakina zadowolona po awansie

- Myślę, że dzisiaj zagrałam znacznie lepiej niż w poprzednim meczu. Przede wszystkim dobrze serwowałam. Trochę psikusa nam zgrywało słońce, ale jestem zadowolona ze swojej gry, że byłam agresywna i się poprawiłam względem poprzedniego spotkania - stwierdziła Kazaszka w rozmowie tuż po zakończeniu meczu 1/8 finału.

Rybakina opowiedziała też o swoich sposobach radzenia sobie z ekstremalnymi warunkami pogodowymi panującymi w Melbourne. - Jedyne, co można zrobić, to często się nawadniać. To jest wyzwanie. Podczas wieczornych spotkań jest naprawdę chłodno, a w ciągu dnia panuje upał. Cieszę się, że zagrałam dobrze i awansowałam dalej - stwierdziła.

Takie słowa Rybakiny o Idze Świątek

Swój kolejny mecz Rybakina rozegra ze zwyciężczynią pojedynku Świątek - Inglis. - Zobaczymy, która z nich wygra. Zdecydowanie jednak muszę skupić się na sobie. Z Igą grałam wiele razy. Zobaczymy, co się będzie działo. Spróbuję odpocząć i zagrać swój najlepszy tenis - powiedziała. Świątek grała z Kazaszką 11 razy. Statystyka jest niezwykle wyrównana, bo Polka w bezpośrednich pojedynkach prowadzi 6:5.

Ćwierćfinałowe spotkanie pomiędzy Jeleną Rybakiną a zwyciężczynią meczu Iga Świątek - Maddison Inglis odbędzie się w środę, 28 stycznia. Szczegółowy plan meczów na ten dzień nie jest jeszcze znany.